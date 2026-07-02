Berlin/Bonn (ots) -Die deutschen Arbeitgeberverbände begrüßen die Ergebnisse des Reformpakets der Bundesregierung. "Richtung stimmt, Geschwindigkeit kann noch gesteigert werden, aber wir sind positiv überrascht, was diese Nacht verabredet worden ist. Ich empfinde das als einen Kurswechsel", erklärte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), im Fernsehsender phoenix. Vor allem gehe es jetzt darum, alle hinsichtlich von Wachstum und Beschäftigung verabredeten Beschlüsse zügig umzusetzen, denn Deutschland verliere derzeit jeden Monat über 10.000 industrielle Arbeitsplätze. Positiv hob Kampeter die Entscheidungen für Bürokratieabbau und die Ausweitung des sachgrundlosen Befristung bei Neueinstellungen hervor. Letzteres sei die erste Flexibilisierung im Arbeitsrecht "und dürfte es erleichtern, auch in unsicheren Situationen Arbeitsplätze zu schaffen".Die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung wie auch die Vorlage einer Krankschreibung ab dem ersten Tag stoße beim BDA auf Zustimmung. Dies könne einen "erheblichen Kostengewinn und einen Mehrwert für den Standort Deutschland" darstellen, so Kampeter, denn die Lohnersatzkosten seien für die Arbeitgeber in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Bereich der Minijobs müsse die Politik noch verdeutlichen, welche Maßnahmen letztlich geplant seien, denn hier herrsche derzeit noch Unsicherheit. "Wir brauchen die Minijobs für die Flexibilität in der deutschen Wirtschaft", war der BDA-Hauptgeschäftsführer überzeugt.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/DOQPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6307149