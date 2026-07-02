Nürnberg (ots) -Prof. Dr. Peter Thuy, Präsident der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V., fordert neuen Blick auf Infrastrukturprojekte und ihre Steuerung.Ob Frankenschnellweg, Energiewende oder neue Bahntrassen: Wenn in Deutschland über Großprojekte diskutiert wird, stehen häufig Baukosten, Verzögerungen und Konflikte im Mittelpunkt. Prof. Dr. Peter Thuy, Präsident der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V., warb im BR-Tagesgespräch auf Bayern 2 anlässlich des Bürgerentscheids zum Frankenschnellweg in Nürnberg (https://www.gpm-ipma.de/ueber-die-gpm/aktuelles/detail/gpm-praesident-peter-thuy-zu-gast-im-br-tagesgespraech-ueber-die-zukunft-oeffentlicher-grossprojekte?utm_source=advertorial&utm_medium=referral&utm_campaign=ots&utm_id=16_09&utm_content=+aktuelles_pth_frankenschnellweg) für einen Perspektivwechsel. "Wir diskutieren in Deutschland intensiv über Bauwerke. Wir sollten mindestens genauso intensiv darüber sprechen, wie wir Projekte erfolgreich steuern."Für den Präsidenten der GPM beginnt der Erfolg eines Großprojekts lange vor dem ersten Spatenstich: "Projektmanagement ist keine Disziplin für die Bauphase. Es schafft bereits in der frühen Projektentwicklung Orientierung, bringt unterschiedliche Interessen zusammen und sorgt dafür, dass politische Entscheidungen erfolgreich umgesetzt werden können."Großprojekte sind TransformationsprojekteAm Beispiel des Frankenschnellwegs machte Thuy deutlich, dass Infrastrukturvorhaben heute weit mehr sind als technische Bauaufgaben: "Ein Tunnel ist nie nur ein Tunnel. Er verändert Mobilität, Stadtentwicklung, Umwelt, Lebensqualität und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wer solche Vorhaben ausschließlich als Bauprojekte betrachtet, unterschätzt ihre eigentliche Komplexität."Gerade deshalb brauche Deutschland einen breiteren Blick auf Projektmanagement. Moderne Projektmanagerinnen und Projektmanager planten nicht nur Termine und Budgets. Sie moderierten Zielkonflikte, schafften Transparenz und gestalteten die Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft.Deutschland steht vor einer ProjektdekadeMit Blick auf die anstehenden Investitionen in Infrastruktur, Energiewende, Digitalisierung und Verteidigung sieht Thuy Projektmanagement als einen entscheidenden Erfolgsfaktor für die kommenden Jahre: "Deutschland steht vor einer Projektdekade. Die Frage wird nicht sein, ob wir Projekte brauchen, sondern wie wir sie erfolgreich realisieren. Dafür benötigen wir Projektmanagement als strategische Kompetenz - nicht erst während der Umsetzung, sondern von Beginn an."Der Bürgerentscheid zum Frankenschnellweg markiere aus Sicht Thuys deshalb keinen Endpunkt, sondern den Beginn der eigentlichen Projektarbeit: "Mit der politischen Entscheidung beginnt die anspruchsvollste Phase eines Projekts. Jetzt müssen Erwartungen zusammengeführt, Risiken gesteuert und unterschiedliche Interessen in eine gemeinsame Umsetzung überführt werden."Für die GPM ist dies zugleich ein grundsätzlicher Appell: Erfolgreiche Großprojekte entstehen nicht allein durch gute Planung oder ausreichende Finanzierung. Sie entstehen dort, wo professionelles Projektmanagement frühzeitig Verantwortung übernimmt, Komplexität beherrschbar macht und aus politischen Zielen konkrete Ergebnisse entwickelt: "Deutschland braucht nicht nur mehr Investitionen", so Thuy. "Deutschland braucht einen neuen Blick auf Projektmanagement - als Führungsaufgabe für die großen Zukunftsprojekte unseres Landes."Weitere Informationen zum Interview mit Prof. Dr. Peter Thuy finden Sie hier (https://www.gpm-ipma.de/ueber-die-gpm/aktuelles/detail/gpm-praesident-peter-thuy-zu-gast-im-br-tagesgespraech-ueber-die-zukunft-oeffentlicher-grossprojekte?utm_source=advertorial&utm_medium=referral&utm_campaign=ots&utm_id=16_09&utm_content=+aktuelles_pth_frankenschnellweg). Außerdem hat der Präsident der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. einen Blogbeitrag (https://www.gpm-ipma.de/ueber-die-gpm/blog/grossprojekte-brauchen-mehr-als-geld-sie-brauchen-gutes-projektmanagement) zum Thema verfasst.Pressekontakt:Sebastian WieschowskiGPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.E-Mail: s.wieschowski@gpm-ipma.deInternet: https://www.gpm-ipma.deBlog: https:// www.gpm-blog.deOriginal-Content von: GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118675/6307142