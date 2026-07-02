© Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress - Geisler-FotopressAuf Jahressicht verlor die Aktie von Meta Platforms über 20 Prozent: Bis zum Dienstag. Da zogen die Anteile plötzlich zweistellig an. Was war passiert? Meta verfügt über überschüssige Rechenkapazitäten. Nun will der Konzern genau diese Kapazitäten nutzen, um die Datenverarbeitung für Künstliche Intelligenz zu vermarkten. Die Pläne befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und die Strategie könnte sich noch ändern, berichtete Bloomberg am Mittwoch. Die Meta-Aktie stieg daraufhin um mehr als 10 Prozent. Damit konnte sie einen Teil ihrer bisherigen Schwäche ausgleichen: Bis Dienstag hatte das Papier im laufenden Jahr gegenüber dem S&P 500 deutlich schlechter abgeschnitten und …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US30303M1027,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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