© Foto: Dall-EGoogle verliert endgültig im Android-Streit: Die EU-Strafe von 4,12 Milliarden Euro bleibt, weil Android laut Brüssel die eigene Suche stärken sollte.Alphabet und Google haben einen langwierigen Rechtsstreit um die Aufhebung einer von der Europäischen Union verhängten Geldstrafe von rund 4,69 Milliarden US-Dollar wegen ihres Betriebssystems Android verloren, teilte der oberste Gerichtshof der EU mit. Der Gerichtshof der EU bestätigte am Donnerstag die Geldbuße von 4,12 Milliarden Euro nach einer Berufung von Google. Google erklärte in seiner Antwort: "Dieses Urteil würdigt nicht unsere erheblichen Investitionen, die wir getätigt haben, um sicherzustellen, dass Android offen, interoperabel …
Enthaltene Werte: US02079K3059Den vollständigen Artikel lesen
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