Bei der Absicherung existenzieller Risiken gibt es in Deutschland noch Nachholbedarf, wie erste Auszüge aus einer Continentale-Studie zeigen. Die erfreuliche Nachricht: Die Menschen, die die Dienste eines Vermittlers in Anspruch nehmen, sind besser aufgestellt als Menschen ohne Vermittler an ihrer Seite. Die Continentale hat die ersten Ergebnisse aus ihrer Studie "So versichert sich Deutschland: Zwischen Klassikern, Trends und blinden Flecken" veröffentlicht. Die Studie zeigt, dass Menschen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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