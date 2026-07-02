Die Lage an den Märkten bleibt angespannt. Während der KOSPI unter dem Druck von Margin-Calls und erzwungenen Verkäufen weiter schwankt, richtet sich der Blick der Anleger in den USA auf den nächsten wichtigen Datenpunkt: Arbeitsmarkt und Zinserwartungen. Genau in diesem Umfeld rücken Titel in den Fokus, die nicht nur Wachstum liefern, sondern auch Stabilität, Liquidität und operative Schlagkraft vereinen.Im Fokus steht ein US-Wert, der weit mehr ist als ein klassisches Finanzhaus. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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