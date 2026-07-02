Die Publikationen beleuchten die klinische Forschung zum Einsatz der Konfokalmikroskopie für die Gewebebeurteilung in Echtzeit bei verschiedenen urologischen Eingriffen

SamanTree Medical, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der innovativen chirurgischen Bildgebung, gab heute bekannt, dass die Konfokalmikroskopie-Technologie des Histolog Scanners in 13 klinischen Peer-Review-Fachartikeln in einer Sonderausgabe von BJU International, einer der weltweit führenden Zeitschriften für Urologie, vorgestellt wurde. Die Sonderausgabe fokussiert auf wachsende Beweise für die Rolle der Konfokalmikroskopie in der urologischen Chirurgie.

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SamanTree Medical announces that Histolog Scanner confocal microscopy technology is featured in 13 peer-reviewed clinical papers in a special issue of BJU International.

"Die Sonderausgabe spiegelt die zunehmende Dynamik der Konfokalmikroskopie in der urologischen Chirurgie wider", sagte Professor Greg Shaw, beratender Urologe am University College London Hospitals (UCLH) und Autor mehrerer Studien in der Sonderausgabe. "Diese Sammlung von Beiträgen von der radikalen Prostatektomie bis hin zu neuen Einsatzmöglichkeiten bei weiteren urologischen Eingriffen zeigt, wie Technologien wie der Histolog Scanner eine schnelle Bildgebung von frischem Gewebe ermöglichen können."

Der Histolog Scanner ist ein konfokales Lasersystem, das für die Bildgebung der internen Mikrostruktur von Gewebe bestimmt ist, einschließlich aber nicht beschränkt auf der Identifizierung von Zellen, Gefäßen sowie deren Organisation oder Architektur. Es ist das erste medizinische Bildgebungsgerät, das massiv-parallele Konfokalmikroskopie nutzt und so eine hochauflösende Bildgebung von frischen Gewebeoberflächen innerhalb weniger Minuten ermöglicht, ohne die Probe zu beschädigen.

Delphi-Konsensus

Ein zentraler Fachartikel der Ausgabe von Beatrici et al. berichtet über die Ergebnisse eines Delphi-Konsensus zur Ex-vivo-Fluoreszenz-Konfokalmikroskopie bei der roboterassistierten radikalen Prostatektomie. Dieser brachte internationale Experten aus der Urologie und Pathologie zusammen, um Leitlinien für den klinischen Einsatz der Konfokalmikroskopie während der roboterassistierten radikalen Prostatektomie (RARP) zu erstellen.

"Die Konfokalmikroskopie entwickelt sich rasant zu einem wertvollen Werkzeug für die Gewebebildgebung", so Dr. Ruben De Groote, Urologe am AZORG-Krankenhaus Aalst und Organisator des ersten internationalen Delphi-Konsensus-Panels zur Rolle der Konfokalmikroskopie während einer RARP. "Der Konsensus unterstreicht das Potenzial der schnellen konfokalen Bildgebung, die Visualisierung von Gewebemikrostrukturen zu unterstützen und gleichzeitig das entnommene Gewebe für die abschließende pathologische Untersuchung zu erhalten."

Radikale Prostatektomie

Der Einsatz der Konfokalmikroskopie, einschließlich des Histolog Scanners, für die schnelle Bildgebung von entnommenem Gewebe während einer RARP wird in mehreren Studien in dieser Sonderausgabe bewertet.

Almeida-Magana et al. Bewertung der Machbarkeit einer multizentrischen Studie zum Vergleich von NeuroSAFE mit einer neuartigen, auf konfokaler Lasermikroskopie basierenden Technik.

Bewertung der Machbarkeit einer multizentrischen Studie zum Vergleich von NeuroSAFE mit einer neuartigen, auf konfokaler Lasermikroskopie basierenden Technik. de Angelis et al. Klinische Studie zur Evaluierung der intraoperativen Schnittrandbeurteilung mit dem Histolog Scanner bei der radikalen Prostatektomie unter Real-World-Bedingungen.

Klinische Studie zur Evaluierung der intraoperativen Schnittrandbeurteilung mit dem Histolog Scanner bei der radikalen Prostatektomie unter Real-World-Bedingungen. van Drumpt et al. Kosteneffektivitätsanalyse von Strategien zur intraoperativen Schnittrandbeurteilung unter Einbeziehung der Konfokalmikroskopie.

Kosteneffektivitätsanalyse von Strategien zur intraoperativen Schnittrandbeurteilung unter Einbeziehung der Konfokalmikroskopie. Clare et al. Entwicklung eines histologischen Katalogs und definierter Kriterien für die Diagnose des Adenokarzinoms der Prostata und seiner Varianten mittels einer Fluoreszenz-Konfokalmikroskop-Plattform.

Entwicklung eines histologischen Katalogs und definierter Kriterien für die Diagnose des Adenokarzinoms der Prostata und seiner Varianten mittels einer Fluoreszenz-Konfokalmikroskop-Plattform. Skok et al. Machbarkeits- und Workflow-Analyse der Konfokalmikroskopie bei der roboterassistierten Prostatektomie.

Machbarkeits- und Workflow-Analyse der Konfokalmikroskopie bei der roboterassistierten Prostatektomie. Fang et al. Entwicklung eines Deep-Learning-Modells zur automatisierten Interpretation von Konfokalmikroskopie-Aufnahmen während einer RARP.

Machbarkeitsstudien zu neuen Anwendungen in der gesamten Urologie

Mehrere weitere Fachbeiträge untersuchen zudem die Machbarkeit des Einsatzes der Konfokalmikroskopie bei einer Vielzahl urologischer Eingriffe und diagnostischer Anwendungen:

Younis et al. Evaluierung der Ex-vivo-Fluoreszenz-Konfokalmikroskopie zur Beurteilung von MRT-gezielten Prostatabiopsieproben und Quantifizierung der Zeiten einzelner Workflow-Komponenten für eine Implementierung am selben Tag.

Evaluierung der Ex-vivo-Fluoreszenz-Konfokalmikroskopie zur Beurteilung von MRT-gezielten Prostatabiopsieproben und Quantifizierung der Zeiten einzelner Workflow-Komponenten für eine Implementierung am selben Tag. Al-Bayati et al. Einführung des "Co-Qual"-Scoring-Systems zur Beurteilung von Prostatabiopsiezylindern durch Ärzte mittels Fluoreszenz-Konfokalmikroskopie.

Einführung des "Co-Qual"-Scoring-Systems zur Beurteilung von Prostatabiopsiezylindern durch Ärzte mittels Fluoreszenz-Konfokalmikroskopie. Meszes-Toth et al. Erste klinische Erfahrungen mit der Konfokalmikroskopie zur Beurteilung von Prostatabiopsiezylindern.

Erste klinische Erfahrungen mit der Konfokalmikroskopie zur Beurteilung von Prostatabiopsiezylindern. Soputro et al. Studie zur Evaluierung der Konfokalmikroskopie für die zuverlässige Identifizierung des Detrusormuskels bei der transurethralen Resektion von Blasentumoren (TURBT).

Studie zur Evaluierung der Konfokalmikroskopie für die zuverlässige Identifizierung des Detrusormuskels bei der transurethralen Resektion von Blasentumoren (TURBT). Daher et al. Machbarkeitsstudie zur Evaluierung der Konfokalmikroskopie für die schnelle ärztliche Beurteilung von ureteroskopischen Biopsien beim urotheliellen Karzinom des oberen Harntrakts.

Machbarkeitsstudie zur Evaluierung der Konfokalmikroskopie für die schnelle ärztliche Beurteilung von ureteroskopischen Biopsien beim urotheliellen Karzinom des oberen Harntrakts. Zhang et al. Studie zur Untersuchung des Einsatzes der Konfokalmikroskopie bei der Diagnose von Peniskrebs.

"Aus der wachsenden Zahl von Forschungsarbeiten zeichnet sich zunehmend die Erkenntnis ab, dass Chirurgen davon profitieren, wenn ihnen mehr Informationen zur Verfügung stehen, während sich der Patient noch in der Arztpraxis oder auf dem Operationstisch befindet", so Olivier Delporte, CEO von SamanTree Medical. "Darüber hinaus zeigen diese Studien die frühe Machbarkeit bei einem breiteren Spektrum von Gewebearten. SamanTree setzt sich daher dafür ein, die Forschung weiter voranzutreiben und regulatorische Zulassungswege zu erschließen, um den Zugang zur konfokalen Mikroskopietechnologie in den USA und international auszuweiten."

Über SamanTree Medical

SamanTree Medical mit Hauptsitz in Lüttich, Belgien, ist ein privat geführtes Unternehmen, das sich der Verbesserung der chirurgischen Präzision durch innovative Bildgebungslösungen verschrieben hat. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, der in der Schweiz entwickelte Histolog Scanner, ermöglicht es Chirurgen und Pathologen, frische Gewebeproben in Echtzeit zu visualisieren. SamanTree Medical wurde 2014 auf Basis von Innovationen der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) gegründet einem führenden Schweizer Forschungsinstitut, das für seine Fortschritte in den Ingenieur- und Technologiewissenschaften bekannt ist. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Präzision und die Ergebnisse chirurgischer Eingriffe durch die Echtzeit-Bildgebung von frischem Gewebe zu verbessern. Der Histolog Scanner verfügt über eine CE-Kennzeichnung in der Europäischen Union und erhielt 2024 die FDA-Zulassung in den USA.

Zulassungsstatus und Verwendungszweck in den USA: Der Histolog Scanner ist ein konfokales Lasersystem, das für die Bildgebung der internen Mikrostruktur von Gewebe bestimmt ist, einschließlich aber nicht beschränkt auf der Identifizierung von Zellen, Gefäßen sowie deren Organisation oder Architektur.

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