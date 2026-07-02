Beim Blick auf den Kursverlauf der CrowdStrike-Papiere könnten Anleger heute im ersten Moment einen Schreck bekommen: Ein Minus von 75 Prozent wird auf zahlreichen Portalen angezeigt. Doch es gibt keinen Grund zur Panik. Dieser Kursverlust ist rein optischer Natur. Auslöser ist ein planmäßig durchgeführter Aktiensplit im Verhältnis 4:1. Sollten Anleger jetzt einsteigen?• CrowdStrike hat einen Aktiensplit durchgeführt. • Für eine alte Aktie wurden Anlegern drei neue Aktien zusätzlich eingebucht.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär