GOLD legt dank schwacher NFPs zu

Der Goldpreis legt nach der Veröffentlichung des überraschend schwachen US-Arbeitsmarktberichts deutlich zu. Die sogenannten Non Farm Payrolls (NFP) fielen mit lediglich 57.000 neu geschaffenen Stellen deutlich schlechter aus als erwartet und sorgten für einen kräftigen Rückgang des US-Dollars. Davon profitiert insbesondere Gold, das als klassischer sicherer Hafen erneut die Marke von 4.100 US-Dollar je Unze ins Visier nimmt.

Für Gold aktuell richten Anleger ihren Blick nun sowohl auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank als auch auf die charttechnische Situation. Kann Gold den nächsten Widerstand überwinden, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655XXX - Ticker: GOLD

geschrieben von Jens Klatt

?? Gold aktuell: US-Arbeitsmarktbericht überrascht negativ

Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht fiel deutlich schwächer aus als von Analysten erwartet.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

?? 57.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft (Non Farm Payrolls)

?? Markterwartung: rund 110.000 bis 113.000 neue Stellen

?? Zusätzlich wurden die Daten der Vormonate um 67.000 Stellen nach unten revidiert

?? Besonders auffällig: Der Freizeitsektor verlor allein im Juni 61.000 Arbeitsplätze

Diese Daten sprechen

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