Der weltweit größte Teilchenbeschleuniger am Cern wurde abgeschaltet, denn er soll noch einmal ausgebaut werden. Warum das nötig ist, und was dort geplant ist. Am 29. Juni wurde der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger abgeschaltet, und damit der "Long Shutdown 3" (LS3) eingeleitet. Das gab das Kernforschungszentrum Cern in einer Pressemitteilung bekannt. Mit umfangreichen Umbauten, die etwa drei Jahre dauern sollen und rund eine Milliarde Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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