Mainz (ots) -
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 2. Juli 2026/pl0207n1.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 27/26
Do., 2.7.
Bitte Endzeitkorrektur beachten:
4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44)
7.15 Schweiz - Algerien
Sechzehntelfinale
. . .
Woche 28/26
Sa., 4.7.
Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:
17.05 Länderspiegel
17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35)
Brennpunkt Freibad
18.05 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.00)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
und Per Mertesacker
(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)
Mo., 6.7.
Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
W83 - W84
Achtelfinale
Übertragung aus Dallas/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
21.45 heute journal (HD/UT) (VPS 23.15)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
23.30 Montagskino im ZDF (VPS 23.45)
Die letzte Nacht in Palermo
1.15 Notruf Hafenkante (VPS 1.30)
2.00 SOKO Stuttgart (VPS 2.15)
2.45 SOKO Potsdam (VPS 3.00)
3.30 WISO (VPS 3.45)
4.15 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.30)
4.45- hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
(Der Zweiteiler "Die Frau im Meer (1) und (2) entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6307179
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
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Woche 27/26
Do., 2.7.
Bitte Endzeitkorrektur beachten:
4.45- ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 04.44)
7.15 Schweiz - Algerien
Sechzehntelfinale
. . .
Woche 28/26
Sa., 4.7.
Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:
17.05 Länderspiegel
17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35)
Brennpunkt Freibad
18.05 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.00)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer
und Per Mertesacker
(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)
Mo., 6.7.
Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
W83 - W84
Achtelfinale
Übertragung aus Dallas/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
21.45 heute journal (HD/UT) (VPS 23.15)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker
23.30 Montagskino im ZDF (VPS 23.45)
Die letzte Nacht in Palermo
1.15 Notruf Hafenkante (VPS 1.30)
2.00 SOKO Stuttgart (VPS 2.15)
2.45 SOKO Potsdam (VPS 3.00)
3.30 WISO (VPS 3.45)
4.15 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.30)
4.45- hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
(Der Zweiteiler "Die Frau im Meer (1) und (2) entfällt.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6307179
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