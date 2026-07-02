Der Dax legt heute zum dritten Mal in Folge zu, und das mit wachsendem Tempo. Nach einem schleppenden Start arbeitete sich der Leitindex im Tagesverlauf kontinuierlich nach oben und notierte am frühen Nachmittag bei 25.390 Punkten, ein Plus von 1,4 Prozent. Das Rekordhoch vom Jahresbeginn bei 25.507 Punkten ist damit nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Schwache US-Jobdaten geben dem Markt Auftrieb Die Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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