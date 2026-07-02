10 Milliarden Euro Steuerentlastung, mehr Spielraum bei befristeten Verträgen und ein umfassender Bürokratieabbau. Union und SPD haben sich heute auf ein Reformpaket mit 34 Punkten geeinigt, das die stockende deutsche Wirtschaft wieder in Fahrt bringen soll. Nach siebeneinhalb Stunden im Koalitionsausschuss war der Deckel drauf, die von vielen erwartete mehrtägige Marathonsitzung blieb aus. Steuerentlastung ab 2027 Kern des Pakets ist eine Einkommensteuerreform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de