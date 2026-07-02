Schlechte Nachrichten aus dem US-Arbeitsmarkt. Im Juni entstanden außerhalb der Landwirtschaft lediglich 57.000 neue Stellen, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 113.000 Jobs gerechnet, also fast dem Doppelten. Das ist ein herber Rückschlag. Revision macht es noch schlimmer Als wäre die schwache Juni-Zahl nicht genug, wurden die Beschäftigtenzahlen der beiden Vormonate um zusammen 74.000 Stellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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