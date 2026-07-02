Öl wirkt entspannt. Gold bleibt nervös. Jan Willhöft erklärt, warum der Markt den Iran-Konflikt zu früh abhaken könnte. Wo bei Gold, Silber und Ölaktien neue Chancen lauern.Öl ist zurück auf Vorkriegsniveau. Gold kämpft weiter um die Marke von 4.000 US-Dollar. Für Jan Willhöft von AXINO Capital passt dieses Bild nicht zusammen. Auf wallstreetONLINE TV erklärt er, warum der Markt den Iran-Konflikt möglicherweise zu schnell auspreist. Im Fokus steht eine Analyse von TD Securities. Die kanadische Bank verwaltet über ihr Asset Management rund 500 Milliarden US-Dollar. Analyst Bart Melek hält einen Rücksetzer beim Goldpreis unter 3.900 US-Dollar für möglich. Danach sieht er aber wieder Chancen …
Enthaltene Werte: US30231G1022,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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