Die USA riegeln ihre besten KI-Modelle ab. China baut seine digitale Festung. Und Europa? Europa zieht endlich nach. Steffen Härtlein, KI- und Blockchain-Experte bei DER AKTIONÄR, hat sich die Frage gestellt, die die meisten Anleger noch gar nicht stellen: Wer verdient wirklich daran, wenn der Kontinent sein eigenes KI-Ökosystem aufbaut? Die Antwort steckt in einem neuen Aktien-Report.Anthropic hält seine besten Modelle aus Europa heraus. Apple hat die neue Siri hier schlicht nicht eingeführt. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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