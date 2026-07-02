Die BYD-Aktie ist mit einem Kurssprung in die zweite Jahreshälfte gestartet. Nachdem der gestrige Mittwoch in Hongkong ein Feiertag war, legte die Aktie am heutigen Donnerstag im heimischen Handel um mehr als acht Prozent zu. Auslöser für den Anstieg waren die jüngsten Auslieferungszahlen, wonach BYD nun wieder die Nummer 1 ist.• Die BYD-Aktie legte am Donnerstag im Handel in Hongkong um mehr als acht Prozent zu, angetrieben von den jüngsten Auslieferungszahlen.• Mit seinen Q2-Auslieferungen hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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