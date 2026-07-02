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Newmark baut seine Bewertungskapazitäten in ganz Europa weiter aus
NEW YORK und MÜNCHEN, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark" oder "das Unternehmen"), ein führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Anleger, globale Konzerne sowie andere Eigentümer und Nutzer, gibt die Aufnahme der einwert GmbH ("einwert"), eines in Deutschland ansässigen Immobilienbewertungs- und Technologieunternehmens, das Bewertungsabläufe, Wertanalysen sowie die Portfolioüberwachung für institutionelle Immobilieneigentümer und -manager effizienter gestaltet und verbessert, in den Geschäftsbereich Valuation & Advisory von Newmark bekannt.
einwert wurde 2022 gegründet, hat seitdem ein bundesweites Team von fast 30 Fachleuten aufgebaut und eine eigenständige Plattform für das Immobilienwertmanagement entwickelt. Das Unternehmen ist vor allem im Immobilienfondssektor tätig und unterstützt Kunden mit Portfolios in ganz Deutschland.
"Newmark investiert weiterhin in spezialisierte Kompetenzen, die unser Beratungsangebot stärken und den sich wandelnden Anforderungen institutioneller Immobilienkunden weltweit gerecht werden", sagte John Busi, Präsident von Newmark Valuation & Advisory. "Die Gründer von einwert, Dr. Christina Mauer und Dr. Maximilian Schlachter, haben das Unternehmen aus der Perspektive institutioneller Kunden und Portfoliomanager aufgebaut. Das Ergebnis ist ein Unternehmen, das hochkarätige Beratungskompetenz mit Technologie und Datenanalyse auf eine Weise verbindet, die genau widerspiegelt, wohin sich die Branche entwickelt."
einwert reiht sich in eine wachsende Liste von Ergänzungen des weltweit rasch wachsenden Geschäftsbereichs Valuation & Advisory von Newmark ein, darunter Catella Valuation Advisory in Frankreich und das kürzlich übernommene kanadische Bewertungsgeschäft der Altus Group. Zusammen bauen diese strategischen Investitionen das internationale Bewertungsangebot von Newmark weiter aus, vertiefen die lokale Marktkompetenz und stärken die Technologie- und Analysekompetenzen des Unternehmens für institutionelle Kunden weltweit, während sie zugleich die Ziele des Unternehmens vorantreiben, den Umsatzanteil aus wiederkehrenden Geschäftsfeldern zu erhöhen sowie seine globale Präsenz auszubauen.
Die Bewertungsspezialisten von einwert wechseln in den Geschäftsbereich Valuation & Advisory von Newmark und die unabhängige Plattform von einwert für das Immobilienwertmanagement wird die institutionelle Immobilienfondsbranche in Deutschland weiterhin unterstützen. Die Plattform bietet institutionellen Kunden eine wegweisende Lösung für Bewertungsmanagement sowie Portfolioanalyse, schafft die Grundlage für eine nahtlose Zusammenarbeit mit Gutachtern, verschlankt Prozesse und steigert die Effizienz.
"Der deutsche Immobilienfondsmarkt stellt ganz spezifische Anforderungen an die Transparenz und Unabhängigkeit von Bewertungen", sagte Marcus Lütgering, Leiter Deutschland bei Newmark. "einwert hat genau die Expertise und die Plattform aufgebaut, die dieser Markt verlangt, und wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in Deutschland gemeinsam auszubauen."
"Seit der Gründung von einwert war es unser Ziel, durch die Kombination von Branchenexpertise und moderner Technologie einen transparenteren und effizienteren Ansatz für die Immobilienbewertung zu schaffen", sagte Dr. Christina Mauer, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von einwert. "Wir haben einwert auf Grundlage eigener Erfahrungen mit den praktischen Herausforderungen entwickelt, vor denen Fachleute aus Immobilienbewertung sowie Fondsmanagement stehen, und wir sind überzeugt, dass Newmark der ideale Partner ist, um diese Vision schneller voranzutreiben und zugleich die unternehmerische Kultur, die Kundenorientierung sowie die Identität als unabhängige Plattform zu bewahren, die unser Wachstum geprägt haben."
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02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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