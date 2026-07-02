Die betriebliche Altersversorgung steht politisch wie fachlich erneut im Fokus: Während das BRSG II und die Empfehlungen der Rentenkommission neue Impulse setzen sollen, bleibt die Breitenwirkung bislang aus. Eine aktuelle Maklerbefragung zeigt, woran es in der Praxis tatsächlich hakt. Mit dem zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) wollte der Gesetzgeber der betrieblichen Altersversorgung (bAV) neuen Schwung verleihen und ihre Verbreitung weiter vorantreiben. Tatsächlich sehen 36% der Versicherungsmakler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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