Köln (ots) -Donnerstag, 2. Juli 2026ARD-DeutschlandTREND: AfD in der Sonntagsfrage 5 Punkte vor der UnionWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union derzeit auf 22 Prozent - das ist ein Prozentpunkt weniger als Anfang Juni. Die AfD hätte unverändert 27 Prozent in Aussicht und läge damit vorn. Die SPD büßt einen Punkt ein und käme auf 12 Prozent. Die Grünen verbessern sich leicht auf 15 Prozent (+1), die Linke auf 11 Prozent (+1). Die FDP könnte wie im Vormonat mit 4 Prozent rechnen und läge damit unterhalb der Mandatsschwelle. Alle anderen Parteien kommen derzeit zusammen auf 9 Prozent (+/-0). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.317 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND ergeben. Die Befragung fand von Montag bis Mittwoch dieser Woche statt, also bevor die Bundesregierung an diesem Donnerstagmorgen ihre Reformvorhaben vorstellte.Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 13 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+1); fünf von sechs Deutschen (86 Prozent) sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger bzw. gar nicht zufrieden (-1).Aus dem Bundeskabinett wird weiterhin Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am besten bewertet: 52 Prozent sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden bzw. zufrieden (-2). Mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) sind 28 Prozent zufrieden (-2). Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) kommt auf 22 Prozent Zufriedenheit (+1); 58 Prozent sind mit ihm unzufrieden (+/-0). Mit Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sind weiterhin 21 Prozent zufrieden und 64 Prozent unzufrieden (+1). Parteikollegin und Arbeitsministerin Bärbel Bas kommt unverändert auf 18 Prozent Zufriedenheit; 60 Prozent sind mit ihr unzufrieden (+2). Mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind 13 Prozent zufrieden (-3); 84 Prozent sind mit ihm weniger bzw. gar nicht zufrieden (+2). Das sind die schlechtesten Werte für einen amtierenden Kanzler in der Geschichte des ARD-DeutschlandTrends. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) büßt ein (-4) und kommt auf 11 Prozent Zufriedenheit; 63 Prozent sind mit ihr unzufrieden (+6). Beim Blick auf die Opposition sind 27 Prozent mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel zufrieden (+1 im Vgl. zu Mai); 63 Prozent sind mit ihr unzufrieden (-1). Mit der Grünen-Parteivorsitzenden Franziska Brantner sind 11 Prozent zufrieden (-1); 32 Prozent sind mit ihr unzufrieden (+3) und eine Mehrheit (57 Prozent) kennt sie nicht bzw. traut sich kein Urteil zu. Die gerade wiedergewählte Linken-Parteivorsitzende Ines Schwerdtner erreicht 9 Prozent Zufriedenheit (+2); 25 Prozent sind mit ihr unzufrieden (+4) und zwei Drittel (66 Prozent) kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.317 Befragte- Erhebungszeitraum: 29. Juni bis 1. Juli 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?- Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?- Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von ... sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden oder kennen Sie ihn bzw. sie nicht?- Friedrich Merz (CDU)- Katherina Reiche (CDU)- Johann Wadephul (CDU)- Alexander Dobrindt (CSU)- Lars Klingbeil (SPD)- Boris Pistorius (SPD)- Bärbel Bas (SPD)- Ines Schwerdtner (Die Linke)- Franziska Brantner (Grüne)- Alice (https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8232249d8f2cc1ed5cb6ff6d27d2f66f9c119a3da0e5ffbfde808d79ca0c71cfJmltdHM9MTc1NTgyMDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=311a8568-c9da-63a8-2a4c-91cac8706211&psq=AfD-Fraktionsvorsitz&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYnVuZGVzdGFnLmRlL3BhcmxhbWVudC9mcmFrdGlvbmVuL2FmZC9hZmQtaW5oYWx0LTUyNzM3NA&ntb=1) Weidel (AfD)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6307197