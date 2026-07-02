Vancouver, British Columbia - 26. Juni 2026 - Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das "Unternehmen" oder "Western Star") gibt bekannt, dass die Canadian Securities Exchange ("CSE") die Absichtserklärung des Unternehmens zur Aufnahme eines Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid, "NCIB") akzeptiert hat.

Im Rahmen des NCIB kann das Unternehmen während des zwölfmonatigen Zeitraums vom 2. Juli 2026 bis zum 2. Juli 2027 (bzw. einem früheren Datum, sollte das Unternehmen die gemäß dem NCIB bewilligten Käufe abgeschlossen haben) bis zu 3.842.295 Stammaktien des Unternehmens kaufen, um diese zu annullieren. Dies entspricht 10 % des Streubesitzes (Public Float) des Unternehmens.

Käufe im Rahmen des NCIB können im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und Richtlinien der CSE über die Einrichtungen der CSE und/oder alternative kanadische Handelssysteme zum vorherrschenden Börsenkurs erfolgen. Sämtliche gemäß dem NCIB erworbenen Stammaktien werden annulliert. Wie im NCIB dargelegt, hat das Unternehmen die Firma Haywood Securities Inc. als Broker und Händler für die Durchführung des NCIB beauftragt.

Das Board of Directors und das Management des Unternehmens sind der Auffassung, dass der Börsenkurs der Stammaktien des Unternehmens den zugrunde liegenden Wert zeitweise nicht hinreichend wiedergibt. Dementsprechend ist der Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des NCIB nach Ansicht des Unternehmens eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Finanzressourcen und liegt im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre.

Der Zeitpunkt und der Umfang von möglichen Käufen im Rahmen des NCIB werden vorbehaltlich der geltenden Gesetze, der Marktlage und der Anforderungen der CSE vom Management festgelegt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB zu erwerben, und die Käufe könnten jederzeit ausgesetzt oder eingestellt werden.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung des nordamerikanischen Wolframangebots fokussiert. Durch den Erwerb einer ehemaligen Wolframmine in Nevada, einem der wichtigsten historischen Wolframreviere Amerikas, treibt das Unternehmen seinen Eintritt in den US-Markt voran. Mit diesem strategischen Schritt positioniert sich Western Star, um eine tragende Rolle beim Wiederaufbau einer sicheren inländischen Versorgung mit diesem kritischen Mineral zu spielen. Das Unternehmen besitzt zudem neun nicht vermessene, aneinandergrenzende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden. Die Konzessionsgruppe Western Star liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke (British Columbia) und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.

Kontaktinformationen:

Blake Morgan

CEO und Direktor

about:blank

WESTERN STAR RESOURCES INC.

1020 - 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84966Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84966&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA95960L2003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.