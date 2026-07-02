Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI hat das Bohrziel gewählt - startet jetzt die nächste große Kupfer-Story aus Nevada?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.07.2026 18:51 Uhr
360 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf Rekordhoch mit Reformpaket - Tech-Werte schwach

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf Rekordhoch mit Reformpaket - Tech-Werte schwach

DOW JONES--Deutlich aufwärts ging es am Donnerstag an den europäischen Börsen. Am deutschen Aktienmarkt stand vor allem das Reformpaket der Bundesregierung im Fokus, das einen positiven Impuls setzte. Als Profiteure gelten Immobilien-Unternehmen wie Vonovia, da einer geführten Enteignungsdebatte ein Riegel vorgeschoben wurde. Aber auch Infrastruktur-Unternehmen und Rüstungsunternehmen sollten profitieren. Außerdem hatte am Nachmittag ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht für Juni die Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank etwas zerstreut.

Der DAX verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 25.581 Punkte, das neue Rekordhoch liegt bei 25.656 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legte um 1,2 Prozent auf 6.360 Punkte zu. Hier schloss der Sektor der Technologiewerte mit einem Abschlag von 2,1 Prozent als einziger im Minus. Global ging der Abverkauf in den Technologiewerten weiter. Der Ölpreis gab weiter nach, Brent notiert knapp unter der Marke von 71 Dollar je Fass. An den Anleihemärkten ging es mit den Renditen leicht nach oben.

Für die Volkswirte der Commerzbank haben insbesondere die geplanten Maßnahmen zum Bürokratieabbau das Potenzial, den Unternehmen in Deutschland wieder mehr Luft zum Atmen zu geben. Eine gewisse Lockerung gebe es bei der Regulierung am Arbeitsmarkt. Die Anpassungen bei den Steuern seien eher geringfügig.

Berenberg-Analyst Volker Schmieding machte eine Reihe kleiner Schritte aus, die sich zu einem großen Fortschritt summieren könnten. Zusammen mit dem Entwurf zur Rentenreform, den die Regierung bereits vor zehn Tagen gebilligt habe, könnte das Reformpaket einen spürbaren Unterschied machen.

Die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia legten um 6 Prozent zu und gehörten zu den größten Gewinnern im DAX. Die Analysten von JP Morgan verwiesen darauf, dass die Bundesregierung ein Gesetz zur Verhinderung von Wohnungs-Enteignungen durch die Bundesländer einführen will. Dies sei eindeutig positiv für Vonovia, angesichts der Enteignungsdebatte in der Hauptstadt Berlin. Aroundtown (+4,4%) und LEG Immobilien (+3,7%) legten ebenfalls deutlich zu.

Bayer bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit, für die Aktie ging es um 8,9 Prozent nach oben. Auch gestützt durch eine neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Das Urteil des Obersten US-Gerichtshofs in der vergangenen Woche sei ein entscheidender Schritt in Bayers vielschichtige Strategie, einen Schlussstrich unter die Glyphosat-Haftung zu ziehen, urteilte die Deutsche Bank und hob das Votum auf "Kaufen" mit Kursziel 60 Euro an.

Im Handel war von einem positiv aufgenommenen nachbörslichen Pre-Close-Call von Continental (+3,4%) die Rede. Offenbar sei das zweite Quartal solide verlaufen. Das Unternehmen habe sich zudem zuversichtlich geäußert, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

SAP (+0,6%) wird künftig mehr Disziplin bei Neueinstellungen und Reisekosten walten lassen. Ein solcher Schritt ist Teil der Bemühungen des deutschen Business-Software-Konzerns, die Kosten zu senken und in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren, eine Technologie, die die Branche grundlegend verändert.

Der Tagesgewinner im SMI waren Roche mit einem Aufschlag von 3,9 Prozent. Der Lungenkrebs-Kandidat Divarasib des Pharma-Konzerns hat in einer zulassungsrelevanten Studie besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate. 

=== 
Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.360       +1,2          +8,5 
Stoxx-50        5.446       +1,3          +9,3 
Stoxx-600        648       +1,4          +8,0 
DAX          25.581       +2,2          +2,3 
FTSE-100 London    10.478       +1,7          +5,5 
CAC-40 Paris      8.337       +1,7          +2,3 
AEX Amsterdam     1.073       -0,0         +12,8 
ATHEX-20 Athen     6.289       +1,1         +17,5 
BEL-20 Brüssel     5.703       +1,5         +12,3 
BUX Budapest     139.468       +1,6         +25,6 
OMXH-25 Helsinki    6.146       +0,4          +7,8 
OMXC-20 Kopenhagen   1.631       +2,6          +1,4 
PSI 20 Lissabon    9.090       +1,2         +10,0 
IBEX-35 Madrid    19.407       +1,4         +12,1 
FTSE-MIB Mailand   51.605       +1,6         +14,8 
OBX Oslo        1.836       +1,6         +14,9 
PX Prag        2.571       +0,7          -4,3 
OMXS-30 Stockholm   3.185       +0,8         +10,5 
WIG-20 Warschau   138.668       +1,5         +16,6 
ATX Wien        6.387       +1,7         +19,9 
SMI Zürich      14.114       +1,7          +6,4 
* gerundet 
 
DEVISEN         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 
EUR/USD          1,1446  +0,6  0,0070     1,1376   1,1393 
EUR/JPY          184,19  -0,4  -0,7600     184,95  185,0200 
EUR/CHF          0,9181  -0,3  -0,0029     0,9210   0,9207 
EUR/GBP          0,8565  -0,1  -0,0004     0,8569   0,8576 
USD/JPY          160,89  -1,0  -1,6700     162,56  162,3800 
GBP/USD          1,3359  +0,7  0,0088     1,3271   1,3280 
USD/CNY          6,7886  -0,1  -0,0056     6,7942   6,7942 
USD/CNH          6,7854  -0,1  -0,0092     6,7946   6,7937 
AUS/USD          0,6929  +0,6  0,0038     0,6891   0,6903 
Bitcoin/USD      61.511,91  +2,4 1.434,04    60.077,87 60.248,76 
 
ROHÖL          zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         67,77  -1,2   -0,81      68,58 
Brent/ICE         70,69  -1,2   -0,88      71,57 
 
Metalle         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.126,54  +2,4   96,65    4.029,89 
Silber           61,01  +3,2   1,87      59,14 
Platin         1.619,49  +2,7   42,62    1.576,87 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.