© Foto: Amirhosein Khorgooi - ISNAHormus läuft wieder, doch Teheran wird sein Öl nicht los. Über 90 Prozent der Barrel auf See haben kein klares Ziel. Wer jetzt kauft, riskiert Ärger, falls Washington die Sanktionen wieder hochzieht.Der Ölmarkt bekommt ein neues Signal aus der Straße von Hormus: Der kommerzielle Schiffsverkehr hat sich deutlich erholt, inzwischen fließen wieder mehr als 10 Millionen Barrel Öl pro Tag durch die Meerenge, berichtet Bloomberg unter Berufung auf einen US-Beamten. Möglich wurde der Anstieg demnach auch durch militärische Unterstützung der USA, die Reedereien mehr Vertrauen gegeben habe, den südlichen Teil der Wasserstraße näher an Oman zu nutzen. Für Washington ist das mehr als eine technische …
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