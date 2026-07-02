ROYC, ein weltweit führender Anbieter von Strukturierungs- und Plattformlösungen, gab heute bekannt, dass Slättö, ein nordisches Immobilienunternehmen im Bereich der privaten Märkte, ROYC mit der Einrichtung und Verwaltung eines in Luxemburg ansässigen Feeder-Fonds beauftragt hat, der darauf ausgelegt ist, einzelne Zeichnungen von professionellen Anlegern effizient zu bündeln.

Das in Luxemburg ansässige Vehikel wird vollständig auf der firmeneigenen Plattform von ROYC strukturiert und verwaltet und bietet Anlegern ein nahtloses digitales Erlebnis mit Echtzeit-Zugriff auf das Portfolio, automatisierter Berichterstattung und effizientem globalem Vertrieb. ROYC optimiert die Onboarding-Prozesse und die Governance, standardisiert die rechtlichen Unterlagen und erweitert den Zugang zu Kapital.

"Die privaten Märkte durchlaufen einen strukturellen Wandel, da globale Banken und Vermögensverwaltungsplattformen zunehmend nach einem effizienten Zugang zu hochwertigen Private-Equity-Strategien suchen. Durch die Kombination unserer fundierten Strukturierungskompetenz mit der digitalen Betriebsinfrastruktur von ROYC ermöglichen wir führenden Managern wie Slättö, investorenreife Vehikel schnell auf den Markt zu bringen und gleichzeitig den Anlegern während des gesamten Fondslebenszyklus ein nahtloses und vollständig transparentes Erlebnis zu bieten", sagt Mathias Leijon, Gründer und Präsident von ROYC.

"Im Rahmen der Gründung eines luxemburgischen Feeder-Fonds haben wir mehrere Lösungen geprüft. ROYC bietet eine moderne Technologieplattform, die das Onboarding von Anlegern, das Berichtswesen und das Management des Fondslebenszyklus vereinfacht und es uns ermöglicht, den Zugang für mehr Anleger zu öffnen", sagt Jonas Andersson, stellvertretender geschäftsführender Gesellschafter bei Slättö.

Wichtigste Funktionen der ROYC-Plattform

Beschleunigte Markteinführung: Die vorgefertigte rechtliche Architektur und die automatisierte Workflow-Koordination von ROYC verkürzen den Zeitrahmen für die Fondsauflegung erheblich, ohne die Governance oder Compliance zu beeinträchtigen.

Die vorgefertigte rechtliche Architektur und die automatisierte Workflow-Koordination von ROYC verkürzen den Zeitrahmen für die Fondsauflegung erheblich, ohne die Governance oder Compliance zu beeinträchtigen. Durchgängiges digitales Lebenszyklusmanagement: Anleger profitieren von durchgängigen KYC-/AML-Prozessen, digitalen Zeichnungen, der Nachverfolgung von Kapitalaktivitäten und On-Demand-Performance-Dashboards alles bereitgestellt über sichere White-Label-Anlegerportale.

Über ROYC

ROYC ist ein führendes B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein komplettes Betriebssystem für private Märkte bereitstellt, mit dem Private-Equity-Firmen, Banken, Vermögensverwalter und Multi-Family-Offices private Investitionen nahtlos und in großem Maßstab strukturieren, vertreiben und verwalten können. ROYC kombiniert modernste Technologie für private Märkte mit maßgeschneiderten Strukturierungslösungen. Die intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und revolutioniert damit die Art und Weise, wie Investitionen in private Märkte über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg strukturiert und verwaltet werden.

www.roycgroup.com

Über Slättö

Slättö ist ein Private-Equity-Immobilieninvestor mit Schwerpunkt auf den nordischen Ländern. Wir sind bestrebt, unseren Investoren durch thematische Strategien und lokale Expertise beständig marktführende Renditen zu liefern. Seit der Gründung 2013 hat das Unternehmen Transaktionen mit einem Gesamtwert von 5 Mrd. EUR abgewickelt. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit als Schlüssel zum langfristigen Erfolg unserer Investitionen.

www.slatto.se

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Mathias Leijon

Gründer und Präsident, ROYC

mathias.leijon@roycgroup.com