Zwei KI-Agenten. Zwei globale Sportarten. Eine Plattform, die das Fan-Sein neu definiert.

Die globale, KI-gestützte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat PitchMate auf den Markt gebracht, einen neuen, KI-gestützten Dialogagenten, der Fußballfans näher an das Geschehen des größten Fußballturniers der Welt heranbringt. PitchMate wurde speziell für das globale Fußballpublikum entwickelt und gesellt sich zum TGR Haas F1 Team RaceMate Infobips KI-Lösung für die Fanbindung des TGR Haas F1 Teams. Gemeinsam demonstrieren sie eindrucksvoll, wie dialogorientierte KI die Fanbindung im weltweiten Sport verändert.

RaceMate, der letzten April für die diesjährige Motorsport-Saison eingeführt wurde, ist ein KI-Agent für WhatsApp und Apple Messages for Business, der die Fans des TGR Haas F1 Teams in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Er liefert in Echtzeit Daten zum Rennen, personalisierte Inhalte, Highlights aus dem Teamfunk, Wissenswertes sowie native mehrsprachige Unterstützung. So verwandelt er passive Zuschauer durch natürliche, menschenähnliche Unterhaltungen an jedem Rennwochenende in aktive Teilnehmer. Seit seiner Einführung hat RaceMate Nutzer in über 60 Ländern erreicht und mehr als 40.000 ausgetauschte Nachrichten auf der Plattform verzeichnet. Außerdem liegt die Zahl der wiederkehrenden Nutzer bei 26,8 %, wobei die treuesten Fans mehr als 25 Mal zurückkehrten und fast 300 Nachrichten mit dem KI-Agenten austauschten.

PitchMate wurde am 11. Juni eingeführt und ist ein personalisierter KI-Begleiter, der das Fußballturnier über die bevorzugten Messaging-Kanäle der Fans, wie beispielsweise WhatsApp und RCS, direkt zu ihnen bringt. Fans können ihre Lieblingsmannschaft auswählen und erhalten ein vollkommen individuelles Erlebnis: personalisierte Zeitpläne, Spiele und Spielstatistiken über Match Central; Quizze und eine KI-basierte Gamification-Lösung wie Vocalize bei der Fans mithilfe ihrer Stimme die Schallwelle nachahmen und die KI dies in Echtzeit bewertet - zur Förderung des Engagements über die Fan Arena; sowie verschiedene Optionen zum Einrichten von Spielerinnerungen, zur Einstellung spezifischer Zeitzonen und zum Herausfordern eines Freundes mittels Gamification über Back Office. Mit sitzungsübergreifendem Speicher und optionalen Spieltagserinnerungen baut PitchMate eine kontinuierliche Interaktionsreise auf, über die die Fans vom Eröffnungsspiel bis zum Schlusspfiff in Verbindung bleiben.

"Die Erwartungen der Fans sind heute völlig andere. Sie wünschen sich zu ihren Bedingungen personalisierte Erlebnisse in Echtzeit und wenn ein Verein oder eine Liga dies nicht bietet, wird es eine andere Entertainment-Option tun. KI-gestützte Konversationsinteraktion ist für Sportorganisationen kein Alleinstellungsmerkmal mehr; sie wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit", so Jon Arnold, unabhängiger Branchenanalyst und Principal bei J Arnold Associates.

"Mit RaceMate haben wir gezeigt, wie KI das Fanerlebnis verändern kann, der nun nicht mehr einfach nur Zuschauer eines Rennens ist, sondern es hautnah miterlebt. Fans verfolgen das Geschehen nicht nur, sie sind Teil davon. Mit PitchMate bieten wir Fans nun einen personalisierten KI-Begleiter, der ihre Mannschaft kennt, sie in Echtzeit auf dem Laufenden hält und sie zur Interaktion und Beteiligung einlädt. Das ist die Zukunft des Fanerlebnisses und sie wird von Infobip gestaltet", so Krešo Žmak, Chief Innovation Officer bei Infobip.

Sowohl PitchMate als auch RaceMate basieren auf der Infobip AgentOS-Plattform, die generative KI, konversationsbasierte Datenintelligenz und Omnichannel-Messaging-Funktionen in einer einzigen Orchestrierungsschicht vereint. Dieselbe Technologie steht jeder Marke zur Verfügung, die intelligente KI-Agenten für die Kundeninteraktion einsetzen möchte.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen, wobei KI die treibende Kraft der Innovation ist. Über eine einzige, nativ entwickelte Plattform bietet Infobip Omnichannel-Lösungen für Kundeninteraktion, Identitätsmanagement, Benutzerauthentifizierung und Contact Center, die Unternehmen und Partnern helfen, die Komplexität der Kundenkommunikation zu bewältigen und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben sowie die Kundenbindung zu stärken. Infobip konzentriert sich darauf, die Einführung von KI zu ermöglichen und zu beschleunigen, während das Unternehmen seinen Wandel zu einem "AI-first"-Unternehmen fortsetzt. Die Technologie von Infobip ist in der Lage, über sieben Milliarden Mobilgeräte auf sechs Kontinenten zu erreichen, die über mehr als 10.000 Verbindungen angebunden sind, von denen über 800 direkte Verbindungen zu Netzbetreibern sind. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic und CTO Izabel Jelenic, geleitet.

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