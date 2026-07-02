© Foto: DALL-EDer Einbruch beim US-Stellenaufbau lässt Spekulationen auf eine US-Zinserhöhung im Juli zerplatzen. Für aggressive Short-Seller wird das zum brutalen Pain Trade und ruiniert ihre Wette über knapp 3 Billionen US-Dollar.Seit der letzten Fed-Sitzung befand sich der Markt für US-Zinsfutures im Ausnahmezustand. Ausgelöst durch falkenhafte Signale des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, der den Fokus vehement auf die Preisstabilität legte, schossen die Wetten auf eine baldige Zinserhöhung in die Höhe. Das ist den Tradern jetzt zum Verhängnis geworden. Besonders im Fokus stand der August-Fed-Funds-Future (ZQQ6), welcher die Markterwartungen für die Zinsentscheidung am 29. Juli abbildet. Das Open …
Enthaltene Werte: IE00B14X4XXX,XD0009982XXX,183927344,XD0008289XXX,189962264,IE00BF2FNXXX,US91282CJXXXDen vollständigen Artikel lesen
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