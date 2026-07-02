Neue Initiative erweitert Zugang zu gamescom, indem finanzielle Hürden für unabhängige und mittelständische Spieleentwickler weltweit abgebaut werden

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, gab heute den Start des "Xsolla Developer Scholarship Program Cologne 2026" bekannt. Dabei handelt es sich um eine Initiative zur Unterstützung unabhängiger und mittelständischer Spieleentwickler, die finanzielle Hürden überwinden müssen, um an der gamescom 2026 in Köln teilzunehmen. Auf der weltweit größten Gaming-Veranstaltung treffen sich Entwickler, Publisher, Investoren und Branchenführer aus aller Welt, um neue Möglichkeiten zu erkunden, innovative Projekte vorzustellen und wertvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260701029510/de/

Graphic: Xsolla

Das Entwickler-Stipendienprogramm soll vielversprechenden Studios und unabhängigen Entwicklern den Zugang zu einer der einflussreichsten Veranstaltungen der Branche erleichtern. Es bietet Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung sowie zum Networking, um ihr Wachstum zu fördern und ihren Erfolg zu beschleunigen.

Xsolla hat sich schon immer für Spieleentwickler weltweit engagiert und unterstützt nun ausgewählte Entwickler im Rahmen des Stipendienprogramms. Die Auswahl basiert auf der Qualität ihrer Projekte, dem Entwicklungsfortschritt, dem geschäftlichen Potenzial sowie der allgemeinen Bereitschaft, von den Erfahrungen in Köln zu profitieren. Die Bewerbungen werden von einem Komitee aus Branchenexperten geprüft und die Empfänger werden in einem leistungsorientierten Bewertungsverfahren ausgewählt.

Leistungsumfang des Stipendienprogramms:

Eine 3-Tages-Business-Eintrittskarte zur gamescom

Vier Übernachtungen in einem Hotel in Köln

Zugang zu exklusiven Networking-Events und Treffen von Xsolla

Kennenlernen der Teams für Finanzierung, Marketing, Integration und Kundenerfolg bei Xsolla

Exklusive Werbegeschenke und Eventmaterialien von Xsolla

Um berücksichtigt zu werden, müssen Bewerber einen spielbaren Prototyp des Spiels, Gameplay-Material, das echtes In-Engine-Gameplay zeigt, sowie Informationen über ihr Studio und ihr Projekt einreichen. Zudem werden die Bewerber gebeten, eine kurze Übersicht über das Geschäftskonzept und den Entwicklungsstand bereitzustellen, einschließlich Informationen zu ihrem Team, den Zielplattformen, der Produktvision und den Zielen für die Teilnahme an der gamescom. Zur Teilnahme berechtigt sind nur unveröffentlichte Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Das Programm steht Entwicklern weltweit offen, die mindestens 18 Jahre alt und in der Lage sind, persönlich nach Köln zu reisen. Die Bewerber sind für ihre eigenen Reisedokumente verantwortlich und müssen alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, die für die Einreise nach Deutschland während des Veranstaltungszeitraums erforderlich sind.

"Die gamescom ist das wichtigste Treffen der globalen Spielebranche, das Entwicklern die Gelegenheit bietet, mit Partnern, Investoren, Publishern und anderen Kreativen in Kontakt zu treten", so Berkley Egenes, Chief Marketing und Growth Officer bei Xsolla. "Mit diesem Stipendienprogramm helfen wir talentierten Entwicklern, finanzielle Hürden zu überwinden und Zugang zu den Ressourcen, Kontakten und Chancen zu erhalten, die ihnen dabei helfen können, ihre Spiele einem neuen Publikum vorzustellen."

Bewerbungen können vom 1. Juli 2026 bis zum 15. Juli 2026 über das spezielle Stipendienportal von Xsolla eingereicht werden. Bewerber, die über ein Visum für Deutschland verfügen oder von der Visumpflicht befreit sind, werden dazu ermutigt, sich zu bewerben. Die 20 ausgewählten Empfänger werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens am 27. Juli 2026 direkt von Xsolla benachrichtigt.

Bewerbungen für Xsollas Stipendienprogramm für Entwickler Köln 2026: https://events.xsolla.com/xsolladeveloperscholarshipcologne

Weitere Informationen über das Stipendienprogramm finden Sie unter: https://xsolla.pro/xsolla-developer-scholarship-cologne

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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