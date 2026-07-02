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Die XRP Prognose für Juli 2026 steht unter dem Einfluss widersprüchlicher Signale, die selten gleichzeitig auftreten. Spot-XRP-ETFs haben acht Wochen in Folge Zuflüsse verzeichnet und insgesamt rund 1,44 Milliarden Dollar an kumulierten Nettozuflüssen erreicht. Gleichzeitig notiert XRP bei 1,04 Dollar und liegt 73 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 Dollar. Die aktiven Adressen auf dem XRP Ledger sind in nur zwei Wochen um 72 Prozent gestiegen, von 23.000 auf 39.500. Das offene Interesse an gehebelten Positionen ist auf den tiefsten Stand seit Juli 2025 gefallen. Der CLARITY Act könnte im Juli zur Senatsabstimmung kommen und die regulatorische Lage dauerhaft verändern. Die XRP Prognose hängt nun am Widerstand bei 1,18 Dollar, und der Juli gilt historisch als einer der stärksten Monate. Dieser Artikel analysiert die Datenlage und zeigt einen Presale-Einstieg, der seine Rendite in einem einzigen Listing-Ereignis liefern kann. Die Frage ist, ob institutionelles Interesse und ein saisonaler Impuls den Abwärtstrend brechen.

XRP Prognose: Acht Wochen ETF-Zuflüsse treffen auf einen Kurs der nicht reagiert

XRP handelt am 2. Juli 2026 bei 1,04 Dollar und befindet sich unter seinem 50-Tage-Durchschnitt bei 1,13 Dollar und seinem 200-Tage-Durchschnitt bei 1,14 Dollar. Die XRP Prognose von Changelly setzt den Durchschnittskurs für Juli bei 1,20 Dollar an, was einem Anstieg von 15 Prozent entspräche. Sieben Spot-XRP-ETFs verwalten rund 997 Millionen Dollar in den USA. Die kumulierten Nettozuflüsse haben circa 1,44 Milliarden Dollar erreicht, während Bitcoin-ETFs im Juni 4,5 Milliarden Dollar verloren, laut wallstreet-online.

Unter der Oberfläche zeichnen die Daten ein anderes Bild als der fallende Kurs. Die Exchange-Net-Position hat sich von 40,7 Millionen auf rund 123 Millionen XRP verdreifacht, was auf Akkumulation statt Verkaufsabsichten hindeutet. Das offene Interesse an gehebelten Positionen ist auf Mehrmonatstiefs gefallen, was die Gefahr von Liquidationskaskaden verringert. Der RSI liegt im neutralen Bereich, und der MACD zeigt positive kurzfristige Dynamik. Seit Mitte 2025 bewegt sich der Kurs in einem fallenden Kanal, und jeder Versuch, die obere Begrenzung zu erreichen, ist gescheitert, laut FinanzNachrichten.

Der CLARITY Act steht als nächste Schlüsselvariable im Raum, denn der US-Senat kehrt am 13. Juli zurück. Falls das Gesetz verabschiedet wird, würde es XRPs Rohstoff-Klassifizierung gesetzlich verankern und regulatorische Unsicherheit beseitigen. Die XRP Prognose hängt nun am Widerstand bei 1,18 Dollar, wo der 20-Perioden-EMA und die obere Kanallinie auf dem gleichen Niveau liegen. Doch selbst ein Ausbruch auf 3,50 Dollar wäre von 1,04 Dollar aus nur ein 3,4-facher Anstieg, der Monate braucht. Für Anleger, die nach einer schnelleren Rendite-Dynamik suchen, öffnet sich ein anderes Fenster.

Pepeto: Die Exchange, die sich füllt während die XRP Prognose auf einen Ausbruch wartet

Im Kryptomarkt auf den richtigen Moment zu warten bedeutet oft, den besten Einstieg verschwinden zu sehen, bevor eine Entscheidung fällt. Preise verdoppeln sich in einer einzigen Sitzung und fallen genauso schnell zurück, und jede Verzögerung verkleinert den Abstand zwischen dem, was man hätte zahlen können, und dem, was es als Nächstes kosten wird.

Pepeto wurde geschaffen, um dieses Risiko zu beseitigen, und bietet eine vollständige Exchange, die Kapital schützt und jeden Trade beschleunigt. Die Exchange bleibt 24 Stunden am Tag aktiv, zieht Kursdaten heran und wickelt Orders ab, sodass Nutzer Gelegenheiten in dem Moment erfassen, in dem sie erscheinen. Der eingebaute Risikoprüfer kontrolliert jeden Smart Contract, bevor auch nur ein Token den Besitzer wechselt, sodass Käufer genau wissen, was sie eingehen, bevor sie einen Dollar einsetzen.

Der Risikoprüfer markiert Probleme in Smart Contracts, bevor ein Käufer Geld einsetzt. Die Cross-Chain-Bridge transferiert Vermögenswerte zwischen Netzwerken, ohne Gebühren zu erheben, sodass Kapital nie auf der falschen Chain zur falschen Zeit festsitzt. Jedes Werkzeug sitzt in einer einzigen Exchange, bereit zur Nutzung ohne weitere Schritte.

Informiertes Kapital und Analysten haben Positionen aufgebaut, während dieser Marktzyklus die breite Masse ablenkt. SolidProof hat jeden Contract auf der Pepeto-Exchange geprüft und die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start als sicher verifiziert, und diese unabhängige Prüfung gibt dem eingesetzten Kapital einen Schutz, den vergleichbare Projekte in der Frühphase selten vorweisen. Der Presale hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der Fear and Greed Index bei 12 steht, und das bevorstehende Binance-Listing ist das Ereignis, das jede frühe Position in reale Gewinne verwandeln kann. Beim aktuellen Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar sehen Marktbeobachter erhebliches Vervielfachungspotenzial, sobald das Listing die Rendite liefert, die nur Wallets erhalten, die bereits vor diesem Moment eingestiegen sind.

Fazit: Was diese XRP Prognose für frühe Einstiege geschaffen hat

Die aktuelle XRP Prognose zeigt ETF-Dynamik und einen möglichen Ausbruch, doch von 1,04 Dollar bleibt selbst das beste Szenario auf einen rund 3-fachen Anstieg begrenzt. Die Wallets, die nach größeren Gewinnen suchen, entscheiden sich für Pepeto, wo eine von SolidProof geprüfte Exchange mit einem klaren Weg zum Binance-Listing etwas bietet, das der Kryptomarkt selten hervorbringt. Über 10 Millionen Dollar sind während extremer Angst in den Presale geflossen, und diese Überzeugung zeigt sich in Wallets, die Muster erkennen, bevor die Masse sie bestätigt. Wer sich jetzt im Presale positioniert, steigt ein, bevor das Listing den Preis fixiert. Dieses Fenster zu verpassen könnte die teuerste Entscheidung dieses Zyklus werden. Die seltenste Kombination aus Meme-Coin-Energie, funktionierenden Exchange-Tools und einem bevorstehenden Listing gehört den Wallets, die bereits eingestiegen sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet die aktuelle XRP Prognose für Anleger?

XRP-ETFs verzeichnen seit acht Wochen Zuflüsse bei kumulierten 1,44 Milliarden Dollar, doch der Kurs bleibt bei 1,04 Dollar. Der Widerstand bei 1,18 Dollar und die CLARITY-Act-Abstimmung im Juli bestimmen die kurzfristige Richtung.

Warum wählen Anleger Pepeto während dieser XRP Prognose Phase?

Eine von SolidProof geprüfte Exchange mit einem bevorstehenden Binance-Listing und über 10 Millionen Dollar im Presale während extremer Angst zeigt Überzeugung, die Coins mit großer Marktkapitalisierung zu aktuellen Kursen nicht bieten können. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale offen vor dem Listing.