Die 19.jährliche Preisverleihung würdigt herausragende neue Produkte, die lichtbasierte Technologien revolutionieren

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, lädt die Optik- und Photonik-Community ein, sich für die diesjährigen SPIE Prism Awards zu bewerben, mit denen herausragende neue Produkte gewürdigt werden, die auf dem Markt für Aufsehen sorgen. Die Preisträger werden bei der mit Spannung erwarteten Preisverleihung am 3. Februar 2027 auf der SPIE Photonics West in San Francisco, Kalifornien, bekannt gegeben.

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SPIE Prism Awards honor exceptional new products transforming optics and photonics technologies.

Diese Auszeichnungen, die als "Oscars der Photonik" bezeichnet werden, bieten Wissenschaftlern und Ingenieuren der Optik- und Photonikbranche die Möglichkeit, ihre Beiträge auf diesem Gebiet zu präsentieren. Finalisten und Gewinner profitieren von umfangreicher Werbung in Printmedien, im Internet und vor Ort auf der SPIE Photonics West, die jedes Jahr mehr als 22.000 Forscher und Branchenführer anzieht.

"Die Prism Awards genießen in der gesamten Optik- und Photonikbranche hohes Ansehen", sagt Rob Devlin, Mitbegründer und CEO von Metalenz, das 2023 und 2026 für seine Produkte PolarEyes bzw. Polar ID den Prism Award in der Kategorie Kameras und Bildgebung gewann. "Der Gewinn hat Metalenz dabei geholfen, potenzielle Kunden und Partner außerhalb unserer bestehenden Kanäle zu erreichen."

2025 ging der Prism Award in der Kategorie Biomedizin an Norlase für sein Produkt LYNX, ein indirektes Laser-Ophthalmoskop mit Musterscan. Oliver Hvidt, CEO und Mitbegründer von Norlase, sagt: "Für ein Unternehmen, das tief in der Photonik verwurzelt ist, ist der Prism Award eine der höchsten Auszeichnungen, die wir erreichen können. Er hat unserer zugrunde liegenden Technologie eine hohe Glaubwürdigkeit in der Branche verliehen. Seit der Photonics West 2025 hat LYNX seinen Wert in der klinischen Praxis unter Beweis gestellt und ist zu einem der am schnellsten eingeführten medizinischen Geräte geworden, das von allen fünf führenden Augenkliniken der Welt übernommen wurde."

Zusammen mit den Prism Awards wird der SPIE Catalyst Award verliehen, der nun bereits zum dritten Mal vergeben wird. Diese Auszeichnung würdigt gewinnorientierte Unternehmen für bestimmte Programme, die sie anbieten und die einen bedeutenden positiven Einfluss auf den Arbeitsplatz, die Umwelt oder die Gesellschaft haben. Der Gewinner des Catalyst Award 2026 war Cerca Magnetics Limited Cerca Magnetics Limited für sein Quantum OPM-MEG, einen Gehirnscanner, der auf quantenbasierten Sensoren beruht, um die Entwicklung der Gehirnfunktion bei Kindern zu verfolgen, bei denen aufgrund von Geschwistern mit Autismus ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung dieser Störung festgestellt wurde.

Die Finalisten der diesjährigen Prism Awards werden am 4. November 2026 bekannt gegeben. Eine Jury aus renommierten Experten wird diese Finalisten bewerten, und die Gewinner in neun Kategorien werden bei der Preisverleihung bekannt gegeben.

Bewerbungen für die Prism Awards sind ab sofort möglich und können bis zum 11. September 2026 eingereicht werden. Für weitere Informationen und um Ihr Produkt zur Bewertung einzureichen, besuchen Sie SPIE Prism Awards.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studierende und Fachleute aus der Wirtschaft zusammen, um die lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzubringen. Die 1955 gegründete Gesellschaft vernetzt sich mit ihrer globalen Mitgliederbasis und pflegt den Austausch durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, die Veröffentlichung von Konferenzberichten, Büchern und Fachzeitschriften in der SPIE Digital Library sowie durch Möglichkeiten zur Karriereförderung. In den letzten fünf Jahren haben wir durch unser Engagement und unsere Unterstützung mehr als 26 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert, unter anderem in Form von Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Stiftungszuwendungen und der Entwicklung öffentlicher Politik. Erfahren Sie mehr über uns unter spie.org. Folgen Sie SPIE auf LinkedIn und Instagram.

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