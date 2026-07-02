© Foto: Martin Dr. Baumgärtner - imageBROKERChina-Aktien liegen tief im Minus. Doch am Optionsmarkt setzen Trader plötzlich massiv auf ein Comeback des KraneShares CSI China Internet-ETF. Kommt jetzt die brutale Trendwende?Während US-Aktien von einem Rekord zum nächsten eilen und die Nasdaq ihr bestes Quartal seit 2020 verzeichnet hat, steckt China tief in der Krise. Der iShares China Large-Cap ETF liegt seit Jahresbeginn 18 Prozent im Minus und befindet sich seit neun Monaten im Bärenmarkt. Noch härter traf es den KraneShares CSI China Internet ETF, kurz KWEB. Der ETF liegt mehr als 40 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Oktober 2025 und sogar fast 70 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar 2021 (Stand: 01.07.2026). Doch genau …
Enthaltene Werte: US4642871XXX,US6311011XXX,IE00BFXR7XXXDen vollständigen Artikel lesen
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