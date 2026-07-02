Am Donnerstag gehört Apple zu den wenigen Gewinnern unter den US-Technologie-Aktien. Der iPhone-Hersteller befindet sich derzeit in den Verhandlungen über den Kauf von Speicherchips des chinesischen Herstellers CXMT, wofür der Konzern bereits heftige Kritik einstecken musste. Am Markt kommt die Idee allerdings gut an, die Apple-Aktie befindet sich wieder auf dem Weg in Richtung Allzeithoch.• Apple gehört am Donnerstag zu den wenigen Gewinnern unter den US-Tech-Aktien und nähert sich wieder seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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