DJ UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026
(NEU: BMW, Ford, Nissan)
=== 2. Quartal 2026 2025 Veränderung gg Vorjahr BMW - Marke BMW 102.713 90.884 +13% - Marke Mini 7.456 7.616 -2,1% STELLANTIS 328.284 309.973 +6% FORD 549.200 612.095 -10,3% GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2% TOYOTA 673.971 k.A. +1,1% NISSAN 242.741 221.441 +9,6% HYUNDAI 245.180 235.726 +4% k.A. = keine Angabe - Zahlen absolut. ===
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DJG/sha
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July 02, 2026 14:18 ET (18:18 GMT)
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