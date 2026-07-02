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Dow Jones News
02.07.2026 20:51 Uhr
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UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026

DJ UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026

(NEU: BMW, Ford, Nissan) 

=== 
2. Quartal      2026    2025   Veränderung 
                      gg Vorjahr 
 
BMW 
- Marke BMW    102.713   90.884    +13% 
- Marke Mini     7.456   7.616    -2,1% 
 
STELLANTIS     328.284   309.973    +6% 
 
FORD        549.200   612.095    -10,3% 
 
GENERAL MOTORS   714.896   746.588    -4,2% 
 
TOYOTA       673.971   k.A.     +1,1% 
 
NISSAN       242.741   221.441    +9,6% 
 
HYUNDAI      245.180   235.726    +4% 
 
k.A. = keine Angabe 
- Zahlen absolut. 
===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 14:18 ET (18:18 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.