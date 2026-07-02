In einem schwachen Gesamtmarktumfeld geht es für die Papiere der Google-Mutter Alphabet um rund ein Prozent nach oben. Angesichts der Tatsache, dass Google von der EU zu einer Rekordstrafe in Milliardenhöhe verurteilt wurde, glimpflich davon.Trotz schwachem Gesamtmarkt legt die Alphabet-Aktie rund ein Prozent zu - trotz der bestätigten EU-Rekordstrafe von 4,1 Milliarden Euro.Das oberste EU-Gericht wies Googles Berufung endgültig zurück; der Fall geht auf 2018 zurück, als Google wegen Missbrauchs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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