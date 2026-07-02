IQM wird nun unter dem Tickersymbol "IQMX" am Nasdaq Global Select Market gehandelt.

Das Unternehmen tritt als börsennotierter Marktführer im Bereich Full-Stack-Quantencomputing mit supraleitenden Systemen in die nächste Wachstumsphase ein.

IQM verfügt über eine solide Pro-forma-Liquiditätsposition in Höhe von 337 Millionen Euro.

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ("IQM", "IQM Quantum Computers" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Full-Stack-Quantencomputern auf Basis supraleitender Technologie, ist heute nach Beendigung des Unternehmenszusammenschlusses mit Real Asset Acquisition Corp. ("RAAQ") an die Börse gegangen.

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IQM Quantum Computers Becomes First European Quantum Computing Company Listed on a Major U.S. Exchange

Die American Depositary Shares des Unternehmens werden ab heute am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "IQMX" gehandelt. Die Notierung stellt einen wichtigen Meilenstein für IQM dar und macht das Unternehmen zum ersten europäischen Quantencomputing-Unternehmen, das an einer großen US-Börse notiert ist. Dank der Erlöse aus der Transaktion verfügt IQM weiterhin über eine starke Pro-forma-Liquiditätsposition in Höhe von 337 Millionen Euro.

IQM betritt den Kapitalmarkt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen dynamisch wächst und seine globale Präsenz ausbaut. So hat IQM weltweit bereits 23 Quantencomputer verkauft, mehr als jeder andere Quantencomputerhersteller. Von zentraler Bedeutung für diese Führungsposition ist das "Production Quantum"-Modell: Full-Stack-Systeme mit offener Architektur, die sich im Besitz der Kunden befinden und von diesen betrieben und weiterentwickelt werden.

Das Unternehmen hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von Full-Stack-Quantencomputern auf Basis von Supraleitung entwickelt und liefert Komplettsysteme an Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Supercomputing-Zentren und nationale Forschungslabore.

"Die Quantencomputertechnologie steht an einem Wendepunkt. Weltweit gehen Unternehmen von der Forschung zur Umsetzung über, investieren in Quanteninfrastruktur und bauen die Fähigkeiten auf, die für die nächste Generation der Datenverarbeitung prägend sein werden", sagte Jan Goetz, CEO und Mitgründer von IQM Quantum Computers. "IQM betritt den öffentlichen Markt aus einer Position der Stärke heraus mit führender Technologie, einem wachsenden globalen Kundenstamm und einer klaren Strategie zur Ausweitung der kommerziellen Nutzung des Quantencomputings. Wir freuen uns darauf, dieses nächste Kapitel als börsennotiertes Unternehmen aufzuschlagen."

Der Börsengang spiegelt die anhaltenden Bemühungen von IQM wider, seine Technologie-Roadmap umzusetzen und seine Geschäftstätigkeit als vollständig vertikal integriertes Quantencomputing-Unternehmen auszubauen. Dieses Engagement trägt bereits weltweit Früchte.

Der technologische Ansatz von IQM konzentriert sich auf leistungsstarke Quantenprozessoren, hardwaregeeignete Steuerungssysteme und fortschrittliches System Engineering. Das Unternehmen hat kürzlich eine Methodik zur Korrektur von Quantenfehlern vorgestellt, durch die sich die Hardwareanforderungen für fehlertolerantes Quantencomputing erheblich reduzieren lassen. Die Quantencomputer von IQM werden über einen offenen und modularen Software-Stack betrieben, um eine breite Entwicklergemeinschaft zu unterstützen und industrielle Anwendungsfälle zu ermöglichen.

Weltweit sind die Quantencomputer von IQM bei führenden Institutionen und Supercomputing-Zentren im Einsatz, darunter das CINECA in Italien, das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Deutschland und das Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des US-Energieministeriums in den Vereinigten Staaten. Damit hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für die anspruchsvollsten Forschungs- und Rechenumgebungen der Welt etabliert.

In addition, IQM is cementing its position at the heart of America's quantum strategy with the opening of its first Quantum Technology Center in Maryland and a landmark installation at the Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory marking a decisive moment in its U.S. expansion.

IQM treibt auch die Einführung von Quantencomputern in Asien voran. Das Unternehmen konnte den ersten Kauf eines Quantencomputers durch ein japanisches Unternehmen verbuchen: Die Toyo Corporation erwarb ein IQM-System, um industrielle Anwendungen im Bereich des Quantencomputings zu fördern und japanischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen einen breiteren Zugang zu Quantentechnologien zu ermöglichen.

IQM ist der Ansicht, dass sich der Markt für Quantencomputer einem entscheidenden Wendepunkt nähert, da Regierungen, Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen ihre Investitionen in Rechenkapazitäten der nächsten Generation erhöhen, um Herausforderungen in den Bereichen Materialwissenschaften, Optimierung, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Klimamodellierung und Arzneimittelforschung zu bewältigen.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht den Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält wichtige Niederlassungen in München. Das Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze außerhalb der USA (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie "schätzen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "anstreben", "fortsetzen", "könnte", "mag", "möglicherweise", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über vergangene Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen, die zwar von IQM und seiner Geschäftsführung als angemessen erachtet werden, jedoch notwendigerweise mit Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Aussagen gehören: Prognosen zu Marktchancen und Marktanteilen; Schätzung der Akzeptanzraten und des Nutzungsverhaltens bei Kunden; Prognosen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte und Technologien zu vermarkten; Prognosen zu Entwicklungs- und Vermarktungskosten sowie Zeitplänen; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäftsmodell umzusetzen, und der erwarteten finanziellen Vorteile dieses Modells; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, einen Kundenstamm zu gewinnen, zu binden und auszubauen; die Verwendung der Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durch das Unternehmen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Beziehungen zu strategischen Partnern, Lieferanten, Regierungen, staatlich finanzierten Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu wahren, zu schützen und auszubauen; zukünftige Vorhaben oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Entwicklung günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen, die die Märkte des Unternehmens beeinflussen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Hardware und Software zu vermarkten; die Erwartung, dass das Unternehmen die souveräne Infrastruktur aufbaut, die das Wachstum von Quantenökosystemen ermöglicht sowie das Wertsteigerungspotenzial des Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Prognose oder endgültige Feststellung von Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen auch nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und werden von den Annahmen abweichen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen.

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