Während der US-Tech-Index Nasdaq 100 am Donnerstag deutlich nachgibt, legen die Papiere von Palantir um rund vier Prozent zu. Frische Kursfantasie erhielt die Aktie durch eine Neueinstufung von DA Davidson & Co. Das Analysehaus rät nun zum Kauf von Palantir und hat zudem sein Kursziel erhöht.• Palantir legt am Donnerstag rund vier Prozent zu, während der Nasdaq 100 deutlich nachgibt.• Analyst Gil Luria sieht in Anthropics Konflikten mit der US-Regierung Störungsrisiken für dessen Kunden und wertet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär