Bitcoin News, warum Rekordabflüsse von 4 Milliarden aus ETFs den Kurs nicht töten

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Die Bitcoin News des Monats sind eindeutig, denn die Spot-ETFs verzeichneten im Juni Rekordabflüsse von 4,06 Milliarden Dollar. Das ist der mit Abstand schlechteste Monat seit dem Start dieser Fonds im Jahr 2024. Der Kurs eröffnete den Juli bei rund 57.950 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit 652 Tagen. BlackRocks Fonds IBIT trieb allein 75 Prozent der Abflüsse mit 3,3 Milliarden Dollar an. Strategy erhöhte den Druck mit einem Rahmen vom 29. Juni, der Verkäufe von bis zu 1,25 Milliarden Dollar erlaubt. Der Fear and Greed Index steht bei 12 und zeigt damit extreme Angst am Markt. Trotzdem sammelten große Adressen in nur zwei Wochen mehr als 270.000 BTC ein. Diese Bitcoin News zeigen damit zwei Seiten des Marktes, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Der Artikel ordnet die Zahlen ein und zeigt, wohin das Kapital in dieser Phase wirklich fließt.

Bitcoin News, Rekordabflüsse aus ETFs und stille Käufe der Wale

Die wichtigsten Bitcoin News drehen sich um die Spot-ETFs, die im Juni ganze 4,06 Milliarden Dollar verloren. Damit brachen sie den bisherigen Monatsrekord von 3,56 Milliarden Dollar aus dem Februar 2025. BlackRocks IBIT stand allein für 75 Prozent dieser Abflüsse mit 3,3 Milliarden Dollar an Rücknahmen. Strategy kündigte am 29. Juni einen Rahmen an, der Verkäufe von bis zu 1,25 Milliarden Dollar in BTC erlaubt. Der Kurs spiegelt diesen Verkaufsdruck wider und fiel zeitweise auf 57.950 Dollar, den tiefsten Wert seit fast zwei Jahren. Das Kapital, das diese Fonds verlässt, verschwindet jedoch nicht, sondern sucht sich ein neues Ziel.

Der Kurs schloss die Woche unter der Unterstützung von 60.000 Dollar, wie Finbold berichtet. Dieser Wochenschluss machte die frühere Unterstützung bei 60.000 Dollar zu einem neuen Widerstand. Peter Schiff warnte, dass die Unterstützung bei 58.000 Dollar halten muss, um einen Rutsch unter 50.000 Dollar zu vermeiden. Zu den Bitcoin News zählt auch eine zweite Bewegung, denn Anleger drehen von Gold und Bitcoin in Halbleiteraktien, die zuletzt Milliarden an frischem Kapital anzogen. Laut Cryptonews summierten sich die Abflüsse aus den US-Bitcoin-ETFs im Juni auf bis zu 4,5 Milliarden Dollar, während Analysten den Abverkauf mit dem Interesse am SpaceX-Börsengang verbinden.

Für die Bitcoin News zählt trotz allem das Verhalten der großen Adressen. Während Institutionen aus den Fonds aussteigen, sammelten diese Wale in nur zwei Wochen mehr als 270.000 BTC ein. Dieses stille Kaufen deutet auf eine Überzeugung hin, die lauter spricht als jede negative Schlagzeile. Selbst die optimistischen Kursziele bedeuten vom heutigen Niveau aus nur ein moderates Plus über viele Monate hinweg. Für einen Wert dieser Größe sind das solide Zahlen, doch die Bitcoin News führen zur entscheidenden Frage, wo ein früher Einstieg wartet, den ein einzelnes Ereignis in einen echten Hebel verwandelt.

Pepeto liefert die Börsenwerkzeuge, die dem Markt fehlten

Auf der Suche nach genau diesem Hebel wandert Kapital aus den Bitcoin-Fonds ab. Die fallenden Kurse haben viele Halter zum Ausstieg getrieben, doch dieses Signal richtig zu lesen verlangt mehr als den bloßen Blick auf das Chart. Pepeto arbeitet als eine vollständige Börse rund um Meme-Coins.

Die Börse verwandelt zersplitterte Token-Märkte in einen sauberen Raum, in dem Händler auf geprüfte Daten statt auf Lärm setzen. Während Institutionen im vergangenen Monat Milliarden aus den Bitcoin-ETFs zogen, gibt diese Börse den Haltern die passenden Werkzeuge an die Hand. Sie prüfen damit Verträge und bewegen Vermögenswerte zwischen den Chains, ohne einen einzigen Cent zu zahlen. Der Risiko-Bewerter prüft jeden Token-Vertrag auf Fallen, bevor ein einziger Dollar hineinfließt. Die Bridge verschiebt das Kapital zugleich ohne Kosten zwischen den verschiedenen Netzwerken.

Diese Werkzeuge lassen Halter neue Token prüfen, Positionen sofort verschieben und die volle Kontrolle über eine einzige Börse behalten. Sicher ist der Presale deshalb, weil SolidProof jeden einzelnen Vertrag der Börse bereits vor der Eröffnung geprüft und bestätigt hat. Der Architekt der ursprünglichen Pepe-Münze führt das Projekt, mit einem früheren Binance-Experten im Entwicklerteam. Damit blickt die Bitcoin-Gemeinde auf einen Presale mit echtem Börsen-Talent im Hintergrund.

Pepeto sammelte bereits über 10 Millionen Dollar ein und schiebt sich nun durch die letzten Phasen vor dem Listing. Der Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar und damit weit unter dem, was Analysten als Ergebnis nach dem Handelsstart sehen. Genau diese Lücke zwischen dem heutigen Einstieg und dem Wert nach dem Listing beschreibt das eigentliche Potenzial des Presales. Feste Renditen sagt das Projekt dabei nicht zu, und alle weiteren Angaben finden sich direkt bei pepetocoin.com.

Fazit

Die Bitcoin News belegen, dass sich die Institutionen zurückziehen, doch das Kapital aus diesen Fonds verschwindet nicht einfach. Pepeto liefert die Börsenwerkzeuge, die dem Meme-Coin-Markt bisher gefehlt haben. Die über 10 Millionen Dollar in der Angstphase zeigen, dass die Wallets im Presale rechnen statt nur zu reagieren. Frühe Bitcoin-Halter machten aus wenig sehr viel, weil sie einen einzigen Tag vor der breiten Menge handelten. Genau dieser offene Einstieg steht heute noch bereit, während die Verkäufer nur von der Seitenlinie zusehen. Ein Einstieg heute bedeutet, vor dem Listing dabei zu sein, das den Preis danach für immer ersetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die Bitcoin News zu den ETF-Abflüssen für Anleger?

Der Kurs fiel im Juni bei Rekordabflüssen von 4,06 Milliarden Dollar unter die Marke von 60.000 Dollar. Trotzdem sammelten große Adressen mehr als 270.000 BTC ein, was auf gezielte Käufe statt Panik hindeutet. Die Unterstützung bei 58.000 Dollar bleibt die entscheidende Marke.

Ist Pepeto ein starker Einstieg, während der Bitcoin-Kurs tief steht?

Auf der offiziellen Pepeto-Website zeigt sich ein Presale mit über 10 Millionen Dollar, einem SolidProof-Audit und einem bevorstehenden Binance-Listing. Dieses Kapital floss bereits in der Angstphase, was auf berechnende Wallets hindeutet. Eine feste Rendite ist damit nicht verbunden.