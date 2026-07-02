OXMIQ Labs Inc., ein von Raja Koduri gegründetes Unternehmen für integrierte GPU- und KI-Architekturen, hat heute seine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 35 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wodurch sich das insgesamt eingeworbene Kapital des Unternehmens auf 60 Millionen US-Dollar erhöht. Die Mittel werden in den Ausbau von OxCore fließen, der lizenzierbaren GPU-Architektur von OXMIQ, die es Halbleiterunternehmen und Entwicklern von KI-Systemen ermöglicht, maßgeschneiderte KI-Chips ohne ein vollständiges Chip-Programm zu entwickeln. Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Fundomo und dem Samsung Catalyst Fund angeführt, unter Beteiligung von MediaTek, AM Intelligence Labs, Pegatron Venture Capital, CDIB-TEN, Darwin Ventures und Morgan Creek Digital sowie weiteren finanziellen und strategischen Investoren. Die Expertise von OXMIQ erstreckt sich über den gesamten KI-Stack, von erneuerbaren Energien und Rechenzentrumsinfrastruktur bis hin zu Silizium-IP, "Electron-to-Token"-Maschinen (ETMs) sowie der Software, die KI-Fabriken und -Agenten steuert.

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OXMIQ Funding raised to date of $60M after current $35M round.

Ein Kern, drei Engines

Die Nachfrage nach Token übersteigt weltweit die Fähigkeit, die dafür erforderliche Infrastruktur aufzubauen. OXMIQ wurde gegründet, um den GPU-Stack von "Atoms to Agents" neu zu gestalten und dabei Silizium-IP, konfigurierbare Systeme sowie eine Softwareplattform zu entwickeln, die es Halbleiterunternehmen und Entwicklern von KI-Infrastrukturen ermöglichen, die Kosten für Intelligenz auf jeder Ebene des Stacks zu senken.

Im Zentrum der Architektur steht OxCore, ein skalierbarer, lizenzierbarer GPU-Kern, der drei unterschiedliche Rechen-Engines integriert: eine CUDA-kompatible GPU-Engine, eine Tensor-Verarbeitungs-Engine und eine Orchestrierungs-Engine (CPU), die für die Koordination von Workloads und Agenten im gesamten System zuständig ist. OxCore verbindet Rechenfunktionalitäten, die normalerweise auf drei Chips verteilt sind, eng miteinander und wurde speziell für "Near-Memory-Compute" entwickelt, wodurch der Datentransfer minimiert wird, um die Rechen- und Energieeffizienz von KI-Workloads zu steigern. OxCore wurde auf Skalierbarkeit ausgelegt, und die Architektur lässt sich effizient von Single-Core-KI-Implementierungen bis hin zu groß angelegten Rechenzentrumskonfigurationen skalieren. OxCore läuft derzeit auf FPGAs, Live-Demonstrationen sind verfügbar.

OxQuilt, die Chiplet-Integrationsarchitektur von OXMIQ, vereint heterogene Rechen-Chiplets und Speicher in einem einzigen Gehäuse. Die meisten KI-Siliziumdesigns sind an eine bestimmte Fertigungsstätte und einen bestimmten Speichertyp gebunden. OxQuilt passt sich hingegen an jede Lieferkette an und bietet Konfigurationstools, mit denen Kunden über Logikprozessknoten, Speichertypen, Verbindungsstandards und fortschrittliche Gehäuseoptionen hinweg entwerfen können. Indem OXMIQ hochleistungsfähige KI-Rechenleistung lizenzierbar und konfigurierbar macht, ermöglicht das Unternehmen jedem Designteam die Entwicklung maßgeschneiderter KI-Silizium-Pakete, ohne dass kostspielige Vollchip-Programme erforderlich sind. Die Architektur ist zudem darauf ausgelegt, neue Verbindungstechnologien wie Siliziumphotonik zu integrieren, sobald diese serienreif sind.

OXMIQ kombiniert die Hardware mit einem Software-Stack, der von OxCapsule für die hochrangige Orchestrierung bis hin zur tiefgreifenden Kernel-Optimierung reicht. OxPython führt bestehenden CUDA und PyTorch-Code auf OxCore ohne Codeänderungen aus und bietet Entwicklern damit vollständige Portabilität über verschiedene Hardware hinweg. Dieser Stack unterstützt neue Siliziumarchitekturen für optimierte Inferenz in großem Maßstab und bietet Unterstützung für neue Modelle ab dem ersten Tag. OxPython wurde auf Plattformen von Drittanbietern validiert; Live-Demos sind verfügbar.

Das "IP-first"-Modell von OXMIQ ist auf Kapitaleffizienz ausgelegt. Durch die Konzentration auf neue Architektur-IP statt auf die vollständige SoC-Entwicklung generiert das Unternehmen Umsatz aus Kundenprojekten und schont gleichzeitig Kapital für den Aufbau des Stacks.

"Wir freuen uns sehr, die Finanzierungsrunde von OXMIQ mit anzuführen und Raja Koduri sowie das starke Team bei OXMIQ zu unterstützen", sagte David (Dede) Goldschmidt, SVP Managing Director, Leiter des Catalyst Fund. "Der neuartige KI-Kern und die Softwareplattform von OXMIQ ermöglichen heterogenes Rechnen für effiziente, maßgeschneiderte Inferenzlösungen, die groß angelegte agentenbasierte Workloads bedienen."

"Raja hat auf jeder Ebene des Stacks Halbleiter entwickelt und weiß genau, wo die Einschränkungen liegen. Bei den meisten Rechen-IPs müssen die Kunden ihre Speicher-, Verpackungs- und Foundry-Lösungen an den Chip anpassen. OXMIQ macht das Gegenteil, und dadurch wird ein Kostenfaktor in einen Wettbewerbsvorteil verwandelt. Wir haben dieses Team unterstützt, weil es in diesem Jahrzehnt bestimmen wird, wie KI-Rechenleistung aufgebaut wird", sagte Rajeev Surati, Partner bei Fundomo

Ein wachsendes Team

OXMIQ hat seinen Vorstand und Beirat um zwei Mitglieder erweitert, die jahrzehntelange Erfahrung in der Halbleiterentwicklung mitbringen. Jim Keller, CEO von Tenstorrent und einer der einflussreichsten Chiparchitekten der Branche, tritt neben dem bisherigen Vorstandsmitglied Dr. Ker Zhang dem Vorstand bei. Dr. Valluri (Bob) Rao, ein renommierter Fellow, der aus der Prozesstechnologiegruppe von Intel ausgeschieden ist, wird als Berater tätig. Gemeinsam festigen sie die Führungsposition von OXMIQ, während das Unternehmen den Schritt von der Architektur zur Kundenintegration vollzieht.

"Ich freue mich sehr, dem Vorstand von OXMIQ beizutreten. Raja und dieses Team entwickeln eine offene GPU-Architektur ein dringend benötigter Schritt, um die künstlichen Grenzen rund um KI-Innovationen zu beseitigen. Da sich die Branche auf wenige etablierte Akteure konzentriert, ist dies wichtiger denn je. Die offene, konfigurierbare Grundlage von OXMIQ, auf der Entwickler aufbauen und die sie selbst besitzen können, ist genau die Richtung, in die sich die Rechenleistung entwickeln sollte", sagte Jim Keller, CEO von Tenstorrent und Vorstandsmitglied von OXMIQ.

Raja Koduri, Gründer und CEO von OXMIQ, fügte hinzu: "Ein lizenzierbarer Kern mit offener Architektur bedeutet, dass Designteams überall die maßgeschneiderten KI-Chips entwickeln können, die sie für ihre Arbeit benötigen. Heute erreicht modernste KI die meisten Menschen nur über eine Handvoll Kanäle, und der Grund dafür sind die Kosten der zugrunde liegenden Rechenleistung. Senkt man diese Kosten, erweitert man den Kreis derer, die damit arbeiten können. Ich glaube, dass KI eine Kraft für das Gute ist, wenn sie ein Werkzeug ist, das jeder in die Hand nehmen und nutzen kann und nicht nur die wenigen, die es sich leisten können, damit zu arbeiten. Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde mit Investoren, die die Lieferkette beherrschen, zeigt uns, dass wir dieses Ziel erreichen können."

Machen Sie mit

OXMIQ arbeitet mit Halbleiterunternehmen, Neoclouds, Entwicklern von KI-Systemen sowie Unternehmen aus den Bereichen physische KI und Robotik zusammen, die bereit sind, ihre eigene Rechen-Roadmap zu gestalten. Bei Anfragen zu Lizenzen und Partnerschaften wenden Sie sich bitte an licensing@oxmiq.ai.

Investoren

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Fundomo, einer New Yorker Venture-Capital-Firma mit Schwerpunkt auf innovativer Recheninfrastruktur, und dem Samsung Catalyst Fund, dem Evergreen-Mehrphasen-Venture-Capital-Fonds von Samsung Electronics, der in Deep-Tech-KI-Infrastruktur investiert, angeführt. MediaTek, ein Seed-Investor und eines der weltweit führenden Fabless-Halbleiterunternehmen, investiert erneut.

Lawrence Loh, SVP bei MediaTek, sagte: "MediaTek treibt die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von heute aktiv voran vom Edge bis zur Cloud. Unsere Investition in OXMIQ unterstreicht dieses Engagement und verbindet unsere KI-Ambitionen mit der hochflexiblen GPU-Architektur des Unternehmens. Wir sehen diese Investition als einen Weg, weiterhin beispiellose KI-Leistung auf den Geräten selbst über alle Technologieplattformen hinweg zu erschließen."

AM Intelligence Labs, Teil der AM Green Group einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen saubere Energieerzeugung und skalierbare Energiespeichersysteme, auf dem globalen Markt für grünen Wasserstoff sowie beim Aufbau von KI-Infrastruktur und "Token Delivery Factories" beteiligt sich als Investor an dieser Finanzierungsrunde. Dieser Schritt baut die Zusammenarbeit im Rahmen der "5-GW-KI-Fabrik"-Initiative weiter aus, zu der auch eine mit erneuerbaren Energien betriebene 3-GW-KI-Rechenplattform gehört, die AMI derzeit in Indien errichtet. CDIB-TEN ist ein gemeinsamer Fonds von CDIB Capital einer führenden asiatischen PE/VC-Gesellschaft, die ihr Vermögensverwaltungsgeschäft durch eine starke regionale Präsenz ausbaut, gestützt auf eine über 65-jährige Investitionstradition in Taiwan und der TEN Capital Corporation, einer renommierten Fondsverwaltungsgesellschaft, die tief in das Halbleiter-Ökosystem in Taiwan und Nordamerika eingebunden ist. Pegatron Venture Capital, der Investmentarm eines der weltweit größten ODMs und Systemintegratoren, bringt Fachwissen in den Bereichen Fertigung und Systeme ein, um Chiplet-KI-Beschleuniger-Designs von der Architektur bis zur Bereitstellung zu begleiten. Morgan Creek Digital, ein auf KI und digitale Infrastruktur spezialisierter Investor, beteiligt sich an der Finanzierungsrunde mit der Überzeugung, dass Rechenkapazität und die Wahl der Architektur die KI-Wirtschaft in diesem Jahrzehnt bestimmen werden. Darwin Venture Management, eine in Taipeh ansässige Risikokapitalgesellschaft, die im Technologiekorridor zwischen Taiwan und dem Silicon Valley investiert, bringt eine grenzüberschreitende Überzeugung mit, die OXMIQs eigene Design- und Lieferkettenpräsenz widerspiegelt. Intel Capital vervollständigt die Gruppe als strategischer IP-Partner und stärkt damit OXMIQs Design- und Engineering-Kompetenz.

Über OXMIQ Labs

OXMIQ Labs ist ein Unternehmen für GPU- und KI-Architekturen mit Fachwissen, das alle Ebenen des KI-Stacks abdeckt von erneuerbaren Energien und Rechenzentrumsinfrastruktur bis hin zu Silizium-IP, "Electron-to-Token"-Maschinen und Cloud-Software für KI-Fabriken und -Agenten. OXMIQ entwickelt lizenzierbare Rechen-IP und adaptive KI-Infrastruktursoftware. Der OXMIQ-Stack bestehend aus OxCore, OxQuilt, OxPython und OxCapsule ermöglicht es Halbleiterunternehmen, Neoclouds und Entwicklern von KI-Systemen, maßgeschneiderte KI-Rechenkapazitäten für das gesamte Spektrum an KI-Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen. Die Mission des Unternehmens ist es, den GPU-Stack neu zu gestalten: von "Atoms to Agents", um hochleistungsfähige KI-Rechenleistung verfügbar, erschwinglich und für Designteams und Entwickler, die sie benötigen, zugänglich zu machen. OXMIQ wurde von Raja Koduri gegründet und hat seinen Hauptsitz in Campbell, Kalifornien, sowie einen Entwicklungsstandort in Hyderabad, Indien. Erfahren Sie mehr unter oxmiq.ai.

Hinweise zu Markenzeichen

CUDA ist eine Marke oder eingetragene Marke der NVIDIA Corporation in den USA und anderen Ländern. PyTorch ist eine Marke der Linux Foundation. Alle anderen Produktnamen, Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet.

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