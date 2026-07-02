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Die Bitcoin Prognose hat in dieser Woche einen deutlichen Dämpfer erhalten, weil die Bank Citi ihr Zwölfmonatsziel von 112.000 auf 82.000 Dollar gesenkt hat. Damit rückt sogar ein Rückgang in Richtung 53.000 Dollar als Risiko in den Blick. Andere Häuser halten dagegen, denn Bernstein bestätigt weiterhin ein Ziel von 150.000 Dollar zum Jahresende. BTC selbst notiert Anfang Juli bei rund 60.000 Dollar, nachdem der Juni mit einem Minus von etwa 20 Prozent endete. Zugleich verzeichneten die Spot ETFs im Juni Abflüsse von rund 4,06 Milliarden Dollar und damit den schwächsten Monat seit ihrem Start. So groß war die Lücke zwischen dem aktuellen Preis und den Zielen der Analysten selten. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Kursziele ein und zeigt, welche Faktoren jetzt über die Richtung entscheiden. Dazu zählen die Kapitalflüsse der Fonds und die nächste Sitzung der US Notenbank am 28. und 29. Juli. Und er beleuchtet, wohin ein Teil des frühen Kapitals fließt, während die großen Häuser ihre Bitcoin Prognose senken.

Bitcoin Prognose zwischen Citi Herabstufung und Bernstein Ziel von 150.000 Dollar

Die Bitcoin Prognose der großen Analysehäuser liegt derzeit weit auseinander und reicht von 82.000 bis 150.000 Dollar. Die Bank Citi senkte ihr Zwölfmonatsziel laut CryptoTimes von 112.000 auf 82.000 Dollar und nennt als Grund die Abflüsse aus den ETFs und die schwache Nachfrage. Der Bärenfall der Bank liegt nun bei rund 53.000 Dollar. Bernstein hält dagegen an einem Ziel von 150.000 Dollar zum Jahresende fest und verweist auf eine mögliche Bodenbildung. Auch nach dem schwachen Juni startete BTC den Juli mit einem kleinen Plus von rund 2,7 Prozent.

Für den weiteren Verlauf sind vor allem zwei Kräfte entscheidend. Zum einen müssen die Kapitalflüsse der Fonds sich stabilisieren, nachdem im Juni rund 4,06 Milliarden Dollar abgezogen wurden. Zum anderen richtet sich der Blick auf die Sitzung der US Notenbank am 28. und 29. Juli. Das Analysehaus CoinCodex sieht laut CoinCodex bis Ende Juli einen möglichen Anstieg auf rund 90.984 Dollar, sofern die Unterstützung bei 58.000 Dollar hält. Zum Jahresende nennt dieselbe Quelle einen Wert von etwa 82.423 Dollar. Ein Wochenschluss über 65.600 Dollar gilt als erste Bedingung für eine nachhaltige Erholung.

Die eigentliche Chance liegt für viele Anleger in der Lücke zwischen dem heutigen Preis und diesen Zielen. Wer in den Angstphasen von 2018 und 2020 kaufte, verwandelte damals kleine Beträge in sechsstellige Summen. Genau dieses Muster erklärt, warum ein Teil des Kapitals in dieser Phase nicht wartet, sondern nach früheren Einstiegen sucht. Denn während die großen Werte langsam auf ihre Ziele zusteuern, brauchen sie dafür oft Monate oder Jahre. Immer mehr Anleger richten den Blick deshalb auf ein junges Projekt, das bereits vor seinem Börsenstart Kapital in Millionenhöhe angezogen hat.

Pepeto, das Projekt, das in der Lücke zur Bitcoin Prognose Kapital anzieht

Die Lücke zwischen dem aktuellen Preis und der Bitcoin Prognose der Analysten ist genau der Punkt, an dem sich viele Anleger neu positionieren. Ein Projekt, das in dieser Phase auffällt, ist Pepeto, das schon vor seinem Börsenstart erhebliches Kapital angezogen hat.

Pepeto gibt Haltern in Schwankungsphasen echte Werkzeuge und macht aus dem Meme Coin Modell eine vollwertige Handelsplattform, bei der jede Funktion das Kapital schützt. Die Plattform ermöglicht über PepetoSwap den Handel ohne Gebühren und betreibt eine Brücke zwischen den Netzwerken, die Token ohne Kosten transferiert, sodass Halter mehr behalten. Die Werkzeuge laufen bereits, und Halter testen jede Funktion, noch bevor das Listing erfolgt. Das macht Pepeto zu einem der wenigen Vorverkäufe, bei denen das Produkt heute funktioniert und das Listing den Wert des früh eingesetzten Kapitals freisetzt.

Normale Käufer erhalten Zugang zu Werkzeugen, für deren Aufbau früher Millionen nötig waren. Geleitet wird das Projekt von dem Mitgründer, der schon den ursprünglichen Pepe Coin schuf. Diese Bilanz und 420 Billionen Token spiegeln die Struktur, die Pepe einst ohne Produkt in die Milliardenbewertung führte. In einer der tiefsten Angstphasen kamen bereits über 10 Millionen Dollar zusammen, und der Vorverkauf von Pepeto liegt bei 0,0000001871 Dollar je Token. Der Vorverkauf gilt als abgesichert, weil die Prüfgesellschaft SolidProof den gesamten Programmcode vor dem Start geprüft und bestätigt hat.

Gleichzeitig steigen auch große Wallets in der Panik ein. So hebt sich Pepeto als Option rund um die Bitcoin Prognose ab, bei der eine funktionierende Börse auf ein Binance Listing trifft, das den Vorverkauf schließt. Für Anleger auf der Suche nach den größten Chancen rückt das Projekt in den Vordergrund. Während die großen Häuser ihre Ziele senken, fließt ein Teil des Kapitals gezielt in diesen Einstieg. Wer die Werkzeuge heute nutzt, kennt das Produkt vor dem breiten Markt.

Fazit zur Einordnung der Kursziele

Die Bitcoin Prognose reicht von 82.000 bis 150.000 Dollar, doch selbst im besten Fall braucht diese Erholung Zeit. Anders als ein großer Wert allein bietet Pepeto eine frühe Positionierung, eine funktionierende Börse und den Effekt, den ein einzelnes Listing auslöst. Analysten sehen für frühe Wallets ein deutliches Vielfaches, und über 10 Millionen Dollar in der Angst belegen die Überzeugung. Frühe BTC Halter verwandelten wenige Tausend Dollar in großes Vermögen und sagen heute, sie hätten mehr kaufen sollen. Dieselbe Konstellation bildet sich nun rund um Pepeto, mit demselben Mitgründer und einem Fenster, das sich schließt. Wer den Vorverkauf jetzt prüft, steht am Anfang dieser Geschichten, während ein späterer Einstieg deutlich teurer ausfallen kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für 2026?

Die Bitcoin Prognose reicht von 82.000 Dollar bei Citi bis 150.000 Dollar bei Bernstein zum Jahresende. Kurzfristig hängt sie davon ab, ob BTC die Marke von 60.000 Dollar zurückerobert und die Abflüsse aus den ETFs enden.

Warum fällt Pepeto in der aktuellen Schwäche von Bitcoin auf?

Pepeto sammelte über 10 Millionen Dollar ein, während BTC die Hälfte seines Wertes verlor. Auf der offiziellen Pepeto-Website trifft eine funktionierende Börse auf ein näher rückendes Binance Listing, das früh eingesetztes Kapital in ein Vielfaches verwandeln kann.