XRP News, warum Wale bei einem Dollar zugreifen und die Aktivität im Netzwerk um 72 Prozent steigt

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Die XRP News drehen sich aktuell um eine auffällige Beobachtung, denn große Wallets ziehen Angebot in großem Umfang von den Börsen ab. Die Zahl der aktiven Adressen im Netzwerk stieg in nur zwei Wochen um 72 Prozent. XRP hält dabei die Marke von einem Dollar und notiert bei rund 1,05 Dollar. Das ist der schwächste Stand seit Ende 2024, nach einem Minus von etwa 20 Prozent im vergangenen Monat. Zugleich fielen die offenen Positionen auf den tiefsten Stand seit Juli 2025, was auf eine bereinigte Ausgangslage hindeutet. Die Zuflüsse in die börsengehandelten Fonds bleiben positiv, während Anleger andere große Werte meiden. Dieser Artikel ordnet die aktuellen XRP News mit frischen Daten und klaren Kursmarken ein. Er zeigt, welche Marken jetzt entscheidend sind und warum die Aktivität im Netzwerk trotz schwacher Kurse steigt. Und er beleuchtet einen leiseren Trend, der sich hinter diesen Zahlen abzeichnet.

XRP News zeigen Akkumulation, warum Wale bei einem Dollar zugreifen

Die aktuellen XRP News zeigen einen Markt, in dem der Preis schwach bleibt und die Nachfrage im Hintergrund spürbar steigt. XRP notiert laut Coinbase bei rund 1,05 Dollar und verteidigt damit die wichtige psychologische Marke von einem Dollar. Die Zahl der aktiven Adressen stieg in nur zwei Wochen um 72 Prozent, während die offenen Positionen auf den tiefsten Stand seit Juli 2025 fielen. Diese deutliche Bereinigung der Hebel gibt dem Markt eine sauberere Ausgangslage. Gleichzeitig blieben die Zuflüsse in die Fonds positiv, während Anleger große Werte wie Bitcoin und Ethereum eher mieden.

Für die weitere Richtung sind einige klare Marken entscheidend. Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt laut CoinDCX bei rund 1,1366 Dollar und bildet die wichtige Linie zwischen Aufwärts und Abwärts. Der monatliche Relative Stärke Index steht bei etwa 55,69 und signalisiert neutrale Bedingungen mit leicht positiver Tendenz. Ein Monatsschluss über 1,14 Dollar würde eine stärkere Aufwärtsbewegung bestätigen. Das Kursziel für Juli liegt in einer Spanne zwischen 1,13 und 1,16 Dollar. Historisch war der Juli für XRP oft der stärkste Monat mit einem durchschnittlichen Plus von rund 10 Prozent.

Auffällig ist, dass genau diese frühen Käufer nicht nur bei XRP aktiv sind, sondern auch andere frühe Gelegenheiten suchen. Dieselbe Art von Akkumulation zeigt sich in einem Vorverkauf, der Kapital einsammelt, bevor ein Listing überhaupt öffnet. Wer in früheren Zyklen früh kaufte, positionierte sich meist, solange der Einstieg noch günstig und wenig beachtet war. Denn selbst eine Erholung auf 1,19 Dollar bietet von hier aus nur einen begrenzten Spielraum nach oben. Immer mehr dieser Adressen richten den Blick deshalb auf ein junges Projekt, das schon vor seinem Börsenstart Kapital in Millionenhöhe angezogen hat.

Pepeto, der Vorverkauf hinter den XRP News, der früh Kapital anzieht

Die gleiche Akkumulation, die derzeit die Schlagzeilen zu XRP prägt, lenkt den Blick auf einen Vorverkauf, der genau dieses frühe Kapital anzieht. Pepeto ist dabei mehr als nur ein weiterer Meme Token, der allein von seinem Namen lebt.

Zu einem Preis von 0,0000001871 Dollar hat das Projekt bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt, noch vor dem näher rückenden Binance Listing, das den Token für Millionen neuer Händler öffnet. Ein Teil dieser Entwicklung geht auf die Personen hinter dem Projekt zurück. Der Mitgründer schuf den ursprünglichen Pepe Coin, der ganz ohne Produkte eine Bewertung von elf Milliarden Dollar erreichte. Doch Pepeto verlässt sich nicht allein auf diese Bekanntheit.

Über PepetoSwap tauschen Halter Token ohne Gebühren, und die Brücke bewegt Werte ohne Kosten zwischen den Ketten, sodass das Kapital beim Händler bleibt. Diese Verbindung aus erfahrenem Entwickler und funktionierenden Werkzeugen lässt Analysten nach dem Listing ein deutliches Vervielfachungspotenzial erwarten. Anders als Vorverkäufe, die vom Lärm ihrer Gemeinschaft leben, gilt Pepeto als abgesichert, weil SolidProof jeden Vertrag prüfte, bevor ein Dollar angenommen wurde. Ein solcher früher Kapitalfluss folgt dem Muster, das schon vor SHIB auftrat. Pepeto steht bei einem Bruchteil davon, mit Börse, Brücke und einem Team, das einen Coin von null auf Milliarden führte.

Der aktuelle Zyklus der XRP News hat noch nicht eingeholt, was diese Wallets zuerst entdeckten. Dass große Adressen auf diesem Niveau zugreifen, verstärkt das Interesse an frühen Einstiegen. So sammelt der Vorverkauf Kapital von denselben frühen Akteuren, die auch bei XRP aktiv sind. Für viele Leser ist genau das die eigentliche Geschichte hinter den aktuellen Zuflüssen. Während der Markt auf XRP schaut, positioniert sich ein Teil des Kapitals bereits im Hintergrund.

Fazit zu den aktuellen Entwicklungen

Die aktuellen XRP News deuten auf eine Bodenbildung, doch der kurzfristige Spielraum bei XRP bleibt überschaubar. Folgt Pepeto mit 420 Billionen Token einem ähnlichen Weg, könnte der heutige Einstieg die Erholung von XRP klein wirken lassen. Pepeto beantwortet diese Frage mit über 10 Millionen Dollar an Kapital und einer Prüfung durch SolidProof auf jedem Vertrag. Mit einem Mitgründer, der Pepe von null auf elf Milliarden Dollar führte, und einem näher rückenden Binance Listing ist dies kein gewöhnlicher Vorverkauf. Wer jetzt einsteigt, sichert sich, was das Listing bringt, denn Warten bedeutet, später mehr zu zahlen. Wer Pepeto prüft, solange der Markt noch woanders hinschaut, verschafft sich einen frühen Vorsprung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was zeigen die aktuellen XRP News?

Die XRP News zeigen, dass XRP die Marke von einem Dollar verteidigt, während die aktiven Adressen in zwei Wochen um 72 Prozent stiegen. Gleichzeitig fielen die offenen Positionen auf den tiefsten Stand seit Juli 2025, was auf eine stabilere Ausgangslage hindeutet.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme Coin Vorverkauf des ursprünglichen Pepe Mitgründers mit einer Prüfung durch SolidProof und einem näher rückenden Binance Listing. Weitere Angaben finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website, wo bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt wurden.