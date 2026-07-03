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- Die Partnerschaft spiegelt das Engagement von JINRO wider, die Relevanz seiner Marke zu stärken und engere Beziehungen zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern aufzubauen.
SEOUL, Südkorea, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, die weltweit führende Soju-Marke, gab heute bekannt, dass sie V von Pop Royalty BTS zu ihrem neuen globalen Botschafter ernannt hat. Diese Ernennung ist Teil der globalen Markenexpansionsstrategie von JINRO, mit der das Unternehmen seine Markenwettbewerbsfähigkeit stärken und eine engere, persönlichere Beziehung zu Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit aufbauen möchte.
V, der für seinen weitreichenden kulturellen Einfluss, seinen unverwechselbaren Charme und sein trendsetzendes Gespür bekannt ist, verkörpert den jugendlichen, zukunftsorientierten Geist, den JINRO vermitteln möchte. Es wird erwartet, dass seine authentische Ausstrahlung dazu beitragen wird, dass die Marke bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern großen Anklang findet.
JINRO plant, in Zusammenarbeit mit V eine Vielzahl von Markenmarketing-Initiativen zu starten, die darauf abzielen, die Berührungspunkte mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erweitern und den Einfluss sowie die Einzigartigkeit der Marke als weltweit führende Soju-Marke weiter zu stärken.
Jung-ho Hwang, Head of Overseas Business bei HiteJinro, sagte: "V ist ein außergewöhnlicher Künstler, der die Markenwerte und die Sensibilität, die JINRO verfolgt, auf ganz natürliche Weise verkörpert. Mit unseren bevorstehenden Aktivitäten gemeinsam mit V wollen wir den Dialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt intensivieren und die Marke JINRO weiter ausbauen, wobei wir auf ihrer Führungsposition und ihrer langjährigen Tradition aufbauen."
Informationen zu JINRO
JINRO wurde 1924 erstmals auf den Markt gebracht und ist Koreas führende Soju-Marke, die weltweite Nr. 1 unter den Soju-Marken sowie die weltweit meistverkaufte Spirituosenmarke. JINRO erreicht Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt mit einem vielfältigen Produktportfolio, darunter die Kernmarken JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL und JINRO IS BACK - sowie ein lebendiges Sortiment an aromatisierten Soju-Sorten, darunter GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM und LEMON.
Offizielle Kanäle von JINRO Global
Offizielle Website: jinro-soju.com
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03.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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