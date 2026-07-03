XRP Kurs hängt bei 1 Dollar fest, doch die On-Chain-Daten erzählen eine andere Geschichte

Anzeige / Werbung

Die Zahl aktiver Adressen im XRP Ledger ist in zwei Wochen um rund 72 Prozent gestiegen, und trotzdem hängt der Preis bei etwa 1,05 Dollar fest. Der XRP Kurs liegt damit rund 70 Prozent unter seinem Rekordhoch, obwohl der Juni viele gute Meldungen brachte. Diese Lücke zwischen starken Netzwerkdaten und einem schwachen Preis beschäftigt gerade viele Anleger. Warum sammeln erfahrene Wallets weiter ein, während der breite Markt in Angst verkauft? Der CLARITY Act sollte bis zum 4. Juli unterschrieben sein, doch der Senat pausiert bis Mitte Juli und die Abstimmung rutscht in den Spätsommer. Der Markt für offene Kontrakte hat sich zugleich geleert, was den Chart für Trader sauberer macht. Dieser Artikel ordnet die Lage mit frischen Daten ein und zeigt die Marken, die jetzt zählen. Er erklärt, warum der Juli für XRP im Schnitt der stärkste Monat des Jahres war. Und er zeigt, wo aufmerksame Anleger jenseits der großen Namen die höchsten Renditechancen dieses Zyklus vermuten.

XRP Kurs im Test, während der CLARITY Act stockt und die Kette Nachfrage zeigt

Der XRP Kurs steht seit Tagen unter Druck, obwohl kaum eine schlechte Nachricht dahintersteckt. XRP startete den Juni bei rund 1,30 Dollar und rutschte fast den ganzen Monat ab, bis auf etwa 1,04 Dollar und damit den schwächsten Stand seit Ende 2024. Der Rückgang kam nicht aus dem Netzwerk, sondern aus einem breiten Ausverkauf, der fast jede große Kryptowährung nach unten zog. Auch Bitcoin fiel ähnlich stark und rutschte unter 59.000 Dollar, während Ethereum und weitere Coins nachgaben. Wenn die größten Werte gemeinsam fallen, geht es um die Stimmung im ganzen Markt und nicht um einen Coin allein.

Der wichtigste Kurstreiber bleibt der CLARITY Act, der XRP als Rohstoff einstufen würde. Laut 24/7 Wall St. nannte das Weiße Haus den 4. Juli als Ziel, doch der Senat pausiert seit dem 29. Juni bis zum 13. Juli. Damit verschiebt sich die Abstimmung auf Ende Juli oder Anfang August. Trotz des schwachen Preises steigt die Aktivität in der Kette spürbar an. Nach Daten von Coinbase stiegen die aktiven Adressen in zwei Wochen um 72 Prozent, die offenen Kontrakte fielen auf den tiefsten Stand seit Juli 2025. Steigende Adressen bei fallenden Kontrakten deuten auf ruhige Nachfrage hin.

Auf der Unterseite bleibt die Marke von 1 Dollar entscheidend, gestützt vom Band zwischen 1,00 und 1,06 Dollar. Fällt der Preis unter 1 Dollar, öffnet sich der Weg bis in die Region um 0,80 Dollar. Erst ein Sprung über 1,13 Dollar würde den Trend wieder in Richtung Erholung drehen. Historisch war der Juli für XRP der stärkste Monat mit rund 10 Prozent, doch dieses Jahr beginnt er tief in der Angst. Und genau in dieser Angst stellen die schnellsten Anleger eine andere Frage, nämlich wo der Abstand zum nächsten Sprung nicht in Prozent, sondern in Vielfachen gemessen wird.

Pepeto und die Frage, die der XRP Ausblick offenlässt

Ein Kursziel von 2,80 Dollar wäre aus heutiger Sicht ein ordentlicher Sprung, doch es bräuchte Monate und einen ganzen Marktzyklus. Wer schneller denkt, sucht deshalb nach einem Einstieg, bei dem der Abstand zum nächsten Ziel nicht in Prozent, sondern in Vielfachen gemessen wird. Pepeto zeigt gerade, was passiert, wenn ein Meme-Coin mit echter Handelsinfrastruktur im Rücken startet.

Ein früherer Binance-Experte sitzt im Entwicklungsteam. Der auf Ethereum laufende Handelsplatz gibt jeder Wallet einen Risiko-Scanner, der schädliche Verträge erkennt, bevor Geld hineinfließt. Dazu kommt eine chainübergreifende Brücke, die Vermögenswerte kostenlos zwischen verschiedenen Blockchains verschiebt. So bleibt beim Wechsel zwischen den Netzwerken nichts an Gebühren hängen, was besonders in einem angespannten Markt zählt. Die Schutzmechanismen, die große Handelsabteilungen sonst privat aufbauen, gehören hier von Anfang an zum Angebot für Käufer im Vorverkauf.

Der Vorverkauf steht bei 0,0000001871 Dollar, und über 10 Millionen Dollar sind bereits von Wallets zusammengekommen, die während Monaten extremer Angst gehandelt haben. Die Uhr bis zum Börsenstart läuft, und dieser Preis verschwindet dauerhaft, sobald der Handel beginnt. Der Vorverkauf gilt als abgesichert, weil die Prüfgesellschaft SolidProof den gesamten Programmcode vollständig untersucht und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt öffnete. Die Person, die den ersten Pepe-Token mit 420 Billionen Coins und ganz ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar führte, hat bereits bewiesen, dass diese Rechnung aufgehen kann.

Denselben Weg diesmal mit einem geprüften Handelsplatz zu untermauern, ist die seltenste Kombination, die dieser Markt hervorbringt. Analysten sehen deshalb ein erhebliches Vervielfachungspotenzial, sobald der Handel startet. Der Grund ist, dass hier Meme-Energie und funktionierende Handelswerkzeuge zusammenkommen, die sich sonst oft gegenseitig ausschliessen. Genau diese Kombination müsste der große Wert erst über einen ganzen Zyklus liefern.

Fazit zum XRP Kurs und zum Fenster des Vorverkaufs

Der XRP Kurs zeigt in Richtung Erholung, doch die Rückkehr zum Rekordhoch entspricht nur etwa dem 3,5-Fachen und braucht einen breiten Aufschwung. Große Werte wie XRP und Bitcoin bleiben durch Bewertungen in zweistelliger Milliardenhöhe gedeckelt, was ein Zehnfaches fast unmöglich macht. Pepeto und XRP stehen an verschiedenen Punkten derselben Kurve, das eine über sieben ETFs handelbar, das andere im Vorverkauf vor einem Börsenstart. Pepeto bringt Meme-Energie, funktionierende Handelswerkzeuge und den nahenden Börsenstart in einer seltenen Kombination zusammen. Wer heute im Vorverkauf einsteigt, entscheidet sich dafür, das Ergebnis des Starts mitzunehmen, statt es von außen zu beobachten. Ob dieser Einstieg am Ende die verpasste Chance dieses Zyklus wird, muss jeder für sich selbst einschätzen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen zum XRP Kurs

Wie sieht die Prognose für den XRP Kurs im Jahr 2026 aus?

Analysten erwarten für 2026 eine Spanne zwischen etwa 1,13 und 1,19 Dollar, während optimistische Modelle bis 2,80 Dollar reichen. Voraussetzung dafür sind steigende ETF-Zuflüsse und ein verabschiedeter CLARITY Act, der die rechtliche Einstufung endgültig klärt und die Nachfrage der Institute anzieht.

Ist Pepeto derzeit ein stärkerer Einstieg als XRP?

Pepeto bietet einen früheren Binance-Experten, eine Prüfung durch SolidProof und einen Abstand vom Vorverkauf bis zum Börsenstart, der auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar ist. Dieser Abstand eröffnet ein Renditepotenzial, das XRP bei rund 66 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung so nicht bieten kann.