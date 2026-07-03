XRP Prognose zeigt 70 Prozent Verlust vom Hoch und doch widerspricht ein Signal dem Chart

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Die XRP Prognose für Juli 2026 beginnt mit einem Widerspruch, den kaum ein Analyst erklären kann. Der Token notiert bei 1,04 Dollar, also 70 Prozent unter seinem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025, und dennoch fließt institutionelles Kapital in rekordverdächtigem Tempo in XRP-ETFs. Sieben Spot-ETFs zogen allein im Juni 59,4 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an, während Bitcoin-Fonds im gleichen Zeitraum Rekordabflüsse von über 4 Milliarden Dollar verzeichneten. Diese Divergenz zwischen Kurs und Kapitalfluss schreibt eine Geschichte, die über den reinen Chartblick hinausgeht. Die kumulative Summe der ETF-Zuflüsse seit dem Start im November 2025 liegt bei über 1,47 Milliarden Dollar. Dieser Artikel analysiert die XRP Prognose anhand von ETF-Daten, technischen Niveaus und der Frage, wohin das Kapital fließt, das Bitcoin verlassen hat. Der Kryptomarkt befindet sich in extremer Angst, doch die Zahlen hinter XRP erzählen eine differenziertere Geschichte. Wer die XRP Prognose verstehen will, muss sowohl den Chart als auch die Kapitalströme lesen.

XRP Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und dem Warten auf den CLARITY Act

XRP handelt am 2. Juli bei 1,04 Dollar, nachdem der Token im Juni von 1,30 Dollar abgerutscht ist, dem schwächsten Stand seit Ende 2024. Laut BeInCrypto verzeichneten XRP-Spot-ETFs acht Wochen ununterbrochener Zuflüsse, wobei allein in der Woche zum 26. Juni 22,99 Millionen Dollar hinzukamen. Gleichzeitig verloren Bitcoin-ETFs an einem einzigen Tag 444 Millionen Dollar, und Ethereum-ETFs verzeichneten im Juni Abflüsse von 529 Millionen Dollar. Die XRP Prognose steht damit vor einer ungewöhnlichen Ausgangslage, weil institutionelles Geld in den Token fließt, während der Preis fällt. Die kumulativen Nettozuflüsse seit November 2025 überschreiten 1,47 Milliarden Dollar.

Der größte potenzielle Katalysator für die XRP Prognose ist der CLARITY Act, der XRP dauerhaft als Rohstoff nach US-Recht einstufen würde. Laut CoinDesk hat der Senat die Abstimmung jedoch auf frühestens Ende Juli oder Anfang August verschoben, weil die Kammer am 29. Juni in die Sommerpause ging und nach der Rückkehr am 13. Juli zunächst das Verteidigungsgesetz behandeln will.

Am 14. Mai stieg XRP um 4,5 Prozent auf 1,49 Dollar allein aufgrund einer Ausschussabstimmung, was zeigt, welches Potenzial eine vollständige Verabschiedung hätte. Standard Chartered hat sein Jahresziel für XRP von 8 Dollar auf 2,80 Dollar gesenkt, während FXEmpire in einem starken Bullenszenario bis zu 5 Dollar für möglich hält.

Charttechnisch hält die Unterstützung bei 1,00 Dollar, wo rund 830 Millionen XRP zuletzt den Besitzer wechselten. Der Widerstand liegt zwischen 1,13 und 1,22 Dollar, und ein Durchbruch über 1,18 Dollar würde die Struktur von bärisch auf neutral drehen. Doch selbst das optimistischste Szenario der Analysten liefert von einem 64-Milliarden-Dollar-Marktwert aus Renditen, die Monate brauchen, und genau diese Kluft zwischen Geduld und Chance treibt Kapital in Projekte mit einem ganz anderen Startpunkt.

Pepeto bietet den Einstieg, den die XRP Prognose nicht enthält

Die gleiche Korrektur, die den Fear and Greed Index auf 12 drückte, hat auch die Tür zu einem Presale geöffnet, den der Großteil des Marktes noch nicht entdeckt hat. Pepeto ist das Projekt auf der anderen Seite dieser Tür, und die Parallelen zu frühen Kryptoinvestments sind schwer zu ignorieren.

Der Mitgründer, der den Original-Pepe-Coin auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar brachte, ohne ein einziges funktionierendes Produkt vorzuweisen, hat Pepeto mit PepetoSwap für gebührenfreien Handel und einer Cross-Chain-Bridge entwickelt, die Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten bewegt. Jedes Werkzeug, das dem ersten Pepe fehlte, ist bereits vor dem Listing einsatzbereit. Der Presale liegt bei 0,0000001871 Dollar mit 420 Billionen Token im Umlauf, derselben Menge, die Pepe zu seinem Allzeithoch verhalf, und ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklungsteam bringt das Plattformwissen mit, das aus einem Meme-Coin einen funktionierenden Handelsplatz macht.

SolidProof hat jede einzelne Codezeile der Plattform geprüft und die gesamte Vertragsarchitektur vor dem Start des Presales auditiert, was Anlegern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung gibt, eine Prüfung, die den meisten Presales in dieser frühen Phase fehlt. Die gebührenfreie Struktur der Plattform sorgt dafür, dass auch kleinere Positionen bei jedem Wechsel ihren vollen Betrag behalten. Die XRP Prognose zeigt, dass institutionelles Geld in einen Token fließt, während Bitcoin-Anleger aussteigen, und dieselbe Art von Überzeugung bildet sich innerhalb eines Presales, in dem Kapital während extremer Angst eingeht, weil die Teilnehmer das bevorstehende Binance-Listing als das Ereignis sehen, das den Einstiegspreis dauerhaft verändert.

Analysten sehen beim Vergleich zwischen Presale-Preis und erstem Handelstag ein Vervielfachungspotenzial, das sich aus der Differenz zwischen diesen beiden Werten ergibt. Das Listing ist das einzelne Ereignis, das trennt, wer während der Angst eingestiegen ist und wer später über die Ergebnisse liest, dieselbe Trennung, die der XRP-Kurszyklus jedes Mal liefert.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Token über 1,00 Dollar, während ETF-Wallets acht Wochen lang geladen haben, und dieselbe Angst drückte über 10 Millionen Dollar in einen Presale mit funktionierenden Werkzeugen, die der originale Pepe nie hatte. Die Anleger, die Pepe früh fanden, sagen alle, sie hätten gerne mehr gekauft. Pepeto vom selben Mitgründer mit bestätigtem Audit und bevorstehendem Binance-Listing ist die Möglichkeit, diesen Vorteil zu wiederholen, und die Pepeto-Presale-Seite zeigt das Muster, bevor die Masse es bestätigt. Der Presale bleibt geöffnet, solange der aktuelle Preis gilt, denn das Listing beendet ihn dauerhaft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was signalisiert die XRP Prognose für Käufer im Juli 2026?

XRP hält sich über 1,00 Dollar mit acht Wochen ETF-Zuflüssen von insgesamt 1,47 Milliarden Dollar. Analysten sehen Ziele zwischen 1,20 und 2,80 Dollar je nach Erholung des Gesamtmarktes und dem Fortschritt des CLARITY Act im US-Senat. Acht Wochen ununterbrochener ETF-Zuflüsse deuten darauf hin, dass institutionelle Wallets den Token trotz des schwachen Kurses akkumulieren.

Warum wählen Anleger den Pepeto-Presale während des Kursabschwungs?

Der gleiche Mitgründer brachte Pepe ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar, und die offizielle Pepeto-Website zeigt bereits funktionierende Werkzeuge mit einem Vervielfachungspotenzial, das große Altcoins wie XRP bei ihrer aktuellen Marktkapitalisierung nicht bieten können.