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Die nationale Treuhandbank Lizenz von World Liberty Financial steht laut mehreren Berichten kurz vor der finalen Entscheidung durch die US Behörde OCC. Ehemalige Behördenvertreter bezeichnen eine Zustimmung inzwischen als nahezu sicher, was dem Token neue Aufmerksamkeit verschafft. Der Token notiert bei rund 0,058 Dollar und liegt damit etwa 82 Prozent unter seinem Rekordhoch von 0,33 Dollar. Der zugehörige Stablecoin USD1 wuchs allein im ersten Jahr auf über 3,3 Milliarden Dollar im Umlauf. Anleger fragen sich nun, ob eine echte Banklizenz genug Nachfrage auslösen kann, um die WLFI Prognose wieder nach oben zu drehen. Gleichzeitig sorgt die politische Nähe des Projekts zur Familie des Präsidenten für anhaltende und laute Kritik. Senatoren der Demokraten forderten zuletzt sogar eine offizielle Anhörung zu einer Investition aus den Emiraten. Dieser Artikel beleuchtet die WLFI Prognose, die wichtigsten Kursziele und die zentrale Rolle der OCC Entscheidung. Am Ende geht es um die Frage, welcher Markt das deutlich größere Potenzial für Anleger bietet.

WLFI Prognose verschiebt sich, während die OCC Entscheidung näher rückt

Mitgründer Zach Witkoff erklärte zuletzt, dass das Projekt sein Verfahren für eine bedingte Zulassung als Bundesbank nahezu abgeschlossen hat. Eine solche Lizenz würde es erlauben, den Stablecoin USD1 unter streng regulierten Bedingungen selbst auszugeben und zu verwahren. Der Stablecoin rangiert bereits unter den größten dollargedeckten Token weltweit und erreichte im ersten Jahr über 3,3 Milliarden Dollar. Laut The Block bereitet die Behörde eine finale Entscheidung vor, die viele Fachleute inzwischen als nahezu sicher ansehen. Der Antrag wurde bereits Anfang Januar 2026 eingereicht und durchlief seither eine besonders intensive Prüfung durch die zuständigen Aufseher.

Der Token notiert bei rund 0,058 Dollar und trägt eine Marktkapitalisierung von etwa 1,8 Milliarden Dollar. Laut CoinGecko liegt der Kurs damit rund 82 Prozent unter seinem Rekord von 0,33 Dollar. Die anstehende Entscheidung der Behörde gilt als der wichtigste Auslöser für die weitere WLFI Prognose. Eine Lizenz würde dem Stablecoin einen regulierten Rahmen geben, den viele direkte Wettbewerber bislang nicht besitzen. Die vorsichtige WLFI Prognose sieht den Token zum Jahresende unter konservativen Annahmen bei etwa 0,06 Dollar. Szenarien mit erfolgreicher Zulassung und breiterer Erholung verschieben die WLFI Prognose deutlich weiter in Richtung 0,10 bis 0,15 Dollar.

Bedenken zur internen Steuerung des Projekts und frühere Vorfälle bei den internen Krediten belasten die allgemeine Stimmung unter vielen Anlegern weiterhin spürbar. Weiteres Gewicht bringt eine umstrittene Investition aus den Emiraten in Höhe von 500 Millionen Dollar, zu der Senatoren eine Anhörung fordern. Die politische Nähe zur Familie des Präsidenten sorgt dabei für eine anhaltende Debatte über mögliche Interessenkonflikte. Selbst ein deutlicher Anstieg auf 0,15 Dollar bliebe im Vergleich zu früheren Marktzyklen ein eher moderates und wenig spektakuläres Vielfaches. Für viele Anleger stellt sich damit die Frage, wo abseits der großen Namen ein deutlich größerer Hebel wartet.

Wie Pepeto Anleger für den nächsten Zyklus aufstellt

Die meisten Meme Coins folgen demselben ermüdenden Muster aus schnellen Rallyes und ebenso plötzlichen Abstürzen. Ein echter Schutz für die Wallets im Inneren fehlt bei diesen Projekten fast immer vollständig. Genau deshalb kehrt jedes Gespräch über die aktuelle Marktlage immer wieder zu der Frage nach der eigentlichen Chance zurück. Pepeto wurde von Beginn an gezielt geschaffen, um dieses für Anleger zerstörerische Muster endlich zu durchbrechen.

Der Mitgründer entwarf den ursprünglichen Pepe Coin und erlebte dessen Wachstum auf 11 Milliarden Dollar allein durch Aufmerksamkeit. Er gestaltete Pepeto als vollständige Handelsplattform, die Tauschgeschäfte über mehrere Netzwerke ohne Verzögerung und ohne Aufpreis abwickelt. Dieser eindeutig belegte Erfolg ist der wichtigste Grund, warum bereits über 10 Millionen Dollar im Vorverkauf liegen. PepetoSwap wickelt Trades komplett ohne Gebühren ab, und die Cross Chain Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken.

Viele Vorverkäufe sammeln über Monate lediglich Geld ein und liefern am Ende ihren Käufern überhaupt nichts Greifbares. Pepeto überschritt dagegen 10 Millionen Dollar, während Bitcoin nahe 60.000 Dollar notiert und der Gesamtmarkt an Wert verliert. Wallets, die bei 0,0000001871 Dollar in einem so tiefen Rückgang einsteigen, zeigen echte Überzeugung und kein Raten. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag auditiert und die gesamte Codebasis vor dem Start des Vorverkaufs bestätigt.

Das Projekt verzichtete bewusst auf die üblichen Pump und Dump Taktiken, die nach dem Start regelmäßig zusammenbrechen. Stattdessen baute es von Anfang an echte Werkzeuge, die den Haltern einen nachvollziehbaren Grund zum Bleiben geben. Die Gemeinschaft wuchs parallel zum Kapital, und Analysten halten inzwischen ein erhebliches Vielfaches gegenüber diesem Niveau für denkbar. Wer den aktuellen Stand des laufenden Vorverkaufs sehen möchte, findet ihn jederzeit direkt bei Pepeto.

Das Fazit und was als Nächstes kommt

Die WLFI Prognose kann sich bei einer klaren Zustimmung der OCC durchaus wieder stabilisieren. Doch selbst in diesem Fall bleibt das Aufwärtspotenzial der großen Werte spürbar begrenzt. Der nächste Zyklus überschwemmt den Markt mit Token, von denen nur sehr wenige echte Renditen liefern. Frühe Halter des ursprünglichen Pepe Coins verwandelten kleine Einstiege in ein Vermögen für ganze Generationen. Nun baute derselbe Mitgründer Pepeto mit über 10 Millionen Dollar Finanzierung und einem nahenden Binance Listing. Andere beim Einsammeln zuzusehen, während der eigene Einstieg verschwindet, ist die Reue, die einen ganzen Zyklus prägt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die aktuelle WLFI Prognose?

Die WLFI Prognose deutet auf eine Spanne zwischen 0,06 und 0,15 Dollar hin, weil der Ausgang der OCC Entscheidung und die Marktlage den Token aktuell nahe 0,058 Dollar halten. Eine Banklizenz gilt als der wichtigste Auslöser, weil sie dem Stablecoin USD1 einen regulierten Rahmen und mehr institutionelle Nachfrage bringen könnte.

Ist Pepeto vor dem Listing einen Kauf wert?

Pepeto sammelte während eines breiten Marktrückgangs über 10 Millionen Dollar ein, mit von SolidProof geprüften Verträgen und einem nahenden Binance Listing. Der aktuelle Einstieg ist auf der offiziellen Pepeto-Website sichtbar, bevor das Listing dieses Fenster schließt. Analysten halten dabei ein deutliches Vielfaches des Einstiegspreises für möglich.