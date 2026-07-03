Drohnen entwickeln sich zum nächsten Milliardenmarkt. Geopolitische Spannungen, steigende Verteidigungsausgaben und der Schutz kritischer Infrastruktur treiben die Nachfrage nach autonomen Systemen weltweit rasant an. Gleichzeitig wächst der zivile Einsatz in Energieversorgung, Logistik und Katastrophenschutz. Unternehmen, die Produktion, Software und operative Dienstleistungen intelligent miteinander verbinden, könnten überproportional von diesem Superzyklus profitieren. Mehrere Branchenvertreter bauen ihre Kapazitäten massiv aus, präsentieren neue Technologien und erhalten Rückenwind von Analysten sowie staatlichen Großprogrammen.
Enthaltene Werte: US75644T1007,CA92865M1023,US00835T1079Den vollständigen Artikel lesen ...
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