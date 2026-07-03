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Dow Jones News
03.07.2026 07:39 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Fester - Technologiewerte nach Ausverkauf gesucht

DJ MÄRKTE ASIEN/Fester - Technologiewerte nach Ausverkauf gesucht

DOW JONES--Am letzten Handelstag der Woche dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen. Anleger nutzten die jüngsten Kursverluste der Technologiewerte zum Wiedereinstieg, sagen Händler. Unterstützung komme auch von nachlassenden Zinserhöhungserwartungen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am Vortag von einem abkühlenden Beschäftigungsaufbau gezeugt hatten. Und nicht zuletzt setzten die Investoren weiter auf ein Ende des Iran-Kriegs.

Angeführt werden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, wo der Kospi um 4,7 Prozent zulegt. Die an den Vortagen heftig verkauften Aktien der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix steigen um 7,6 und 5,6 Prozent.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent aufwärts. Der breiter gefasste Topix rückt um 1 Prozent vor. Auch am japanischen Aktienmarkt drehen Chipwerte nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Unter anderem verteuern sich Kioxia um 8,2 Prozent. Renesas steigen um 1,2 Prozent. Der zuletzt schwache Yen macht zum Dollar Boden gut, nachdem die japanische Finanzministerin Bereitschaft zu Interventionen am Devisenmarkt signalisiert hat. "Unsere Haltung ist unverändert", sagte Satsuki Katayama während einer Pressekonferenz. "Wir sind bereit, nötigenfalls jederzeit angemessene Maßnahmen zu ergreifen." Da am Freitag die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen seien, werde die Liquidität am Devisenmarkt recht dünn sein, kommentiert Joseph Capurso, Leiter des Bereichs Foreign Exchange, International and Geoeconomics bei CBA. Damit wäre dies ein idealer Zeitpunkt, um (mit einer Intervention) große Wirkung am Markt zu entfalten, so Capurso. In der Vergangenheit habe Japan schon häufiger mit Interventionen an Feiertagen überrascht.

An der Börse in Shanghai steigt der Composite-Index um 0,7 Prozent. Der von Ratingdog ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor stieg im Mai auf 54,1 Punkte von 54,4 im Mai. Dies deutet auf ein etwas schwächeres Wachstum hin, doch liegt der Index noch immer klar im expansiven Bereich. Gesucht sind Aktien von Bergbauunternehmen. Zijin Mining gewinnen in Shanghai 6,6 und Aluminum Corp of China 3,1 Prozent. Zijin Gold machen in Hongkong einen Satz von gut 15 Prozent. Der Hang-Seng-Index notiert 1,6 Prozent höher.

Auch in Australien ziehen Aktien des Bergbausektors gemeinsam mit den Banken den Markt nach oben. Der S&P/ASX-200 legt um 1,4 Prozent zu. Evolution Mining verbessern sich um 8,4 Prozent, BHP um 1,6 und Rio Tinto um 0,4 Prozent. Die vier Bankenschwergewichte im Leitindex, ANZ, NAB, Commonwealth Bank und Westpac, gewinnen bis zu 1,9 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.848,60  +1,4    +1,5      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.172,39  +1,0   +19,3      08:00 
Kospi (Seoul)       8.005,41  +4,7   +89,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.416,78  +1,6    -8,6      10:00 
Shanghai-Composite     4.056,78  +0,7    +2,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.235,88  +0,4   +12,7      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.886,01  +2,5   -31,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.676,14  +0,9    -0,2      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Do, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1444  +0,1   1,1430     1,1395  -2,6 
EUR/JPY           184,46  +0,2   184,17     184,23  +0,3 
EUR/GBP           0,8563  -0,0   0,8564     0,8563  -1,7 
USD/JPY           161,17  +0,1   161,09     161,67  +2,9 
USD/KRW          1.542,30  +0,2  1.539,93    1.550,81  +7,1 
USD/CNY           6,7808  -0,1   6,7886     6,7878  -3,0 
USD/CNH           6,7842  -0,1   6,7878     6,7896  -2,8 
USD/HKD           7,8426  +0,0   7,8422     7,8438  +0,8 
AUD/USD           0,6939  +0,3   0,6921     0,6894  +4,0 
NZD/USD           0,5712  +0,3   0,5696     0,5677  -0,8 
BTC/USD          61.368,41  -0,3 61.533,39    60.172,96 -30,0 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           69,04  +0,5    0,35      68,69 
Brent/ICE           72,29  +0,7    0,49      71,80 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.176,13  +1,3   53,33    4.122,80 
Silber            62,37  +2,2    1,36      61,01 
Platin           1.653,85  +2,3   37,60    1.616,25 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

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July 03, 2026 01:05 ET (05:05 GMT)

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