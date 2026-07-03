Köln (ots) -Zum Auftakt der spoga+gafa in Köln kehrt Yosemite Robotics mit Lawnova, seiner eigenen Mähroboter-Marke, nach Europa zurück. Die zweite Produktgeneration soll die Kategorie vom kabellosen Mähen hin zu einer Outdoor-Automatisierung ohne manuelle Begrenzungseinrichtung weiterentwickeln.Auf Basis der NovaMind 3.0-Plattform von Yosemite Robotics nutzt Lawnova KI-Vision, KI-gestützte Schlussfolgerung und autonome Rasenflächenerfassung, um Rasengrenzen zu erkennen, komplexe Gartenumgebungen zu verstehen und den bislang erforderlichen manuellen Einrichtungsaufwand per App zu reduzieren. Das Portfolio mit vier Serien - S, X, P und G - deckt Einsteigerlösungen für private Rasenflächen, geländegängige Anwendungen im Privatbereich, gewerbliche Landschaftspflege sowie Golfplatzanwendungen ab.Die wirtschaftlichen Argumente für Mährobotik gewinnen an Bedeutung. Der europäische Landschaftspflegesektor steht unter strukturellem Personaldruck, während EU-Emissionsvorschriften und nachhaltigkeitsorientierte Beschaffungstrends den Umstieg auf emissionsärmere und akkubetriebene Outdoor-Geräte fördern. Laut Mordor Intelligence soll der europäische Markt für Mähroboter im Jahr 2026 ein Volumen von 635,8 Mio. US-Dollar erreichen und bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,32 % wachsen.Mit mehr als 15 Jahren gebündelter Erfahrung in KI und Robotik sowie über fünf Jahren formeller Forschung und Entwicklung im Bereich Mährobotik hat Yosemite Robotics seine Plattform auf KI-gestützte Wahrnehmung, hochpräzise Positionierung und Multisensor-Fusion ausgerichtet. Die X-Serie kombiniert RTK-Positionierung, LiDAR, IMU und Computer Vision mit einer NVIDIA-Orin-Rechenplattform mit 40-67 TOPS. Laut Technologie-Roadmap des Unternehmens unterstützt die Plattform eine Positionierungsgenauigkeit von 2-3 cm, Objekt- und Grenzerkennung, autonome Kartierung sowie Pfadplanung.Das Unternehmen entwickelt außerdem Funktionen für natürliche Sprachinteraktion, mit denen Bediener aufgabenbezogene Befehle erteilen können, etwa: "Mähe den Hinterhof, aber umfahre die Blumenbeete." Laut Technologie-Roadmap von Yosemite Robotics kombiniert das System cloudbasierte Modellunterstützung mit lokaler Inferenz, sodass bestimmte Entscheidungen direkt auf dem Gerät verarbeitet werden können, auch in Offline-Umgebungen. CEO Jack Li beschreibt die langfristige Ausrichtung als verkörperte Intelligenz: Maschinen, die Außenumgebungen wahrnehmen, Nutzerabsichten verstehen und über das bloße Folgen vorprogrammierter Wege hinausgehen.Für europäische Distributoren und Branchenkäufer signalisiert Lawnova Rückkehr zur spoga+gafa einen breiteren Wandel: KI-gestützte Outdoor-Robotik entwickelt sich von früher Automatisierung hin zu intelligenteren, anpassungsfähigeren Plattformen für die Rasenpflege.Pressekontakt:Khin Yadanar Win, yadanar@yosemiterobotics.comOriginal-Content von: Lawnova, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182945/6307292