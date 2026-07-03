Handwerksbetriebe kämpfen mit Bürokratie. Ein neuer Vertical-AI-Ansatz mit MCP-Schnittstelle verbindet Fachsoftware direkt mit LLMs wie Claude und ChatGPT. Das Ergebnis: Ein KI-Agent, der Angebote schreibt und Analysen liefert. Vertical AI als Gamechanger Das Handwerk gilt oft als letzte Bastion der analogen Arbeitsweise. Doch der Trend zu Vertical AI verändert das. Anstatt generischer Chatbots setzen Vorreiter auf Agentic Workflow Automation. Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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