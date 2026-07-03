München (ots) -Das Aufeinandertreffen der ehemaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (41) und Luka Modric (40) hält alles, was es im Vorfeld versprochen hat! Dank des 2:1-Siegtreffers durch Goncalo Ramos in der 4. Minute der Nachspielzeit ziehen die Portugiesen ins Achtelfinale gegen Spanien ein. Extrem bitter für Kroatien: Der vermeintliche und frenetisch bejubelte Ausgleichstreffer von Josko Gvardiol in der 13. Minute der Nachspielzeit wurde vom VAR aberkannt, weil eine Kopfballverlängerung des Freiburgers Igor Matanovic Vorlagengeber Mario Pasalic klar ins Abseits stellte. Entsprechend erleichtert war Goncalo Ramos nach Abpfiff: "Es war eine Wahnsinns-Auseinandersetzung! Ich wusste, wenn in den letzten Minuten ein Tor fallen soll, bin ich da. Wenn es sein muss, bin ich da. Man ruft mich, dann komme ich, dann kommt Goncalo Ramos und macht einen rein!" Mit Hinblick auf die Partie gegen Spanien freut sich der Angreifer, der frisch von Champions-League-Sieger PSG zur AC Mailand wechselte: "Wir werden um den Sieg kämpfen, wir werden nie aufgeben. Wir sind nie erledigt!"Damit darf Cristiano Ronaldo weiter vom WM-Titel träumen. MagentaTV-Expertin Tabea Kemme glaubt aber, dass auch Luka Modric in der Nationalmannschaft weitermachen könnte: "Sein Fitnesszustand, das hat man heute auch wieder gesehen, sein Leading, seine Art von Spielintelligenz ist einfach nur auf High-Performance, auf High-Level. Stand jetzt: Warum sollte er nicht weitermachen?" Kemme weiter in ihrer Lobeshymne auf Modric: "Er ist überall! [...] Das ist der verlässlichste Spieler für mich. Er ist einfach ein Super-Brain! Das Thema Fußball in jeglicher Situation: Es passiert unmittelbar auf dem Platz - zu verstehen, zu sehen, vorher schon zu antizipieren, zu lenken, zu denken. Großartig!"In Vancouver lassen die Schweizer im Duell gegen Algerien mit Ex-Trainer Vladimir Petkovic nichts anbrennen: Breel Embolo bringt die Eidgenossen bereits in der 10. Minute in Führung. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff erhöht Dan Ndoye in der 46. Minute zum Endstand. Im Achtelfinale treffen die Schweizer am kommenden Dienstag entweder auf Kolumbien oder Ghana - ab 21.20 Uhr live bei MagentaTV.Nachfolgend Clips und Stimmen vom frühen Freitagmorgen. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's seit 07.20 Uhr mit dem "Breakfast Club". Heute Abend stehen im Sechzehntelfinale live ab 18.30 Uhr die Partie Australien gegen Ägypten und live und exklusiv ab 23.20 Uhr die Begegnung Argentinien gegen Kap Verde auf dem Programm. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.Portugal - Kroatien 2:1Was für ein Finish, was für ein Drama für Kroatien, was für eine 2. Halbzeit! In der 53. Minute bringt Ivan Perisic die Kroaten nach einem Überfallstart in Führung. Kurz darauf vollendet Igor Matanovic den vermeintlichen Doppelschlag, der aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte. Stattdessen fällt der Ausgleich durch Cristiano Ronaldos erstes K.o.-Runden-Tor bei einer WM, mit dem der 41-Jährige gleichzeitig zum ältesten WM-Torschützen in der K.o.-Phase des Wettbewerbs avanciert. Zehn Minuten vor Schluss setzt Petar Sucic nach schönem Steilpass zum Jubel an, allerdings ist erneut und zurecht die Fahne oben. Stattdessen schlagen in der Nachspielzeit die Portugiesen zu: Goncalo Ramos köpft nach feiner Flanke von Rafael Leao in der vierten von zuerst 10 angezeigten Nachspielzeit-Minuten ein. In der 13. Minute der Nachspielzeit, mit der letzten Aktion des Spiels, stochert Josko Gvardiol den Ball zum 2:2 über die Linie. Es folgt die kroatische Jubel-Explosion - die allerdings vom VAR unterbunden wird: Aufgrund einer Kopfballverlängerung von Matanovic lag auch hier eine Abseitsposition vor - das dritte kroatische Abseitstor in diesem Spiel. Es bleibt beim 2:1. Portugal trifft im Achtelfinal-Nachbarschaftsduell auf Europameister Spanien, der sich gegen Österreich souverän mit 3:0 durchgesetzt hat.Siegtorschütze Goncalo Ramos: "Es war eine Wahnsinns-Auseinandersetzung! Ich wusste, wenn in den letzten Minuten ein Tor fallen soll, bin ich da. Wenn es sein muss, bin ich da. Man ruft mich, dann komme ich, dann kommt Goncalo Ramos und macht einen rein!"... was Roberto Martínez ihm vor seiner Einwechslung mitgegeben hat: "Wir haben gespürt, dass das Team bei dieser Weltmeisterschaft immer besser wird. Wir müssen in der Zeit zwischen den Spielen viel trainieren. Wir sind gut vorbereitet und wachsen immer mehr zusammen. Das haben wir gezeigt und geben wir als Botschaft mit. Jetzt geht's weiter!"... was man im Spiel gegen Spanien erwarten kann: "Wir werden unsere Identität hochhalten, wir werden um den Sieg kämpfen, wir werden nie aufgeben. Wir sind nie erledigt!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Vi9uanRvcnQ1Q3g3MWl0alV0SUE2U2RRRkhYUDZOV0RJakkwVjJFbWlaaz0=MagentaTV-Expertin Tabea Kemme zur (möglichen) Zukunft von Luka Modric im Nationalteam: "Ich bin mal gespannt, ob er die Europameisterschaft in zwei Jahren noch mitnimmt. Sein Fitnesszustand, das hat man heute auch wieder gesehen, sein Leading, seine Art von Spielintelligenz ist einfach nur auf High-Performance, auf High-Level. Stand jetzt: Warum sollte er nicht weitermachen?"Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=dEFRQm9sNExCTEFDU25kbng5dUFleGZIREo5YXloNWtpam5NeTZoOTJLND0=Tabea Kemme schwärmt von Luka Modric: "Er ist überall! Wenn ich mir vorstelle, mit ihm zu spielen, weiß ich, wenn mir etwas unterläuft - Modric ist am Start. Das ist der verlässlichste Spieler für mich. Er ist einfach ein Super-Brain. Das Thema Fußball in jeglicher Situation: Es passiert unmittelbar auf dem Platz - zu verstehen, zu sehen, vorher schon zu antizipieren, zu lenken, zu denken. Großartig!"Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=Y3p3RSsrSFYydVdxWjZyUzJGL1FWUG1lYlcvMldyL1AvK0RtQThFclltZz0=Die MagentaTV-Expertin lobt auch Bayern-Star Josip Stanisic: "Stanisic ist auf jeden Fall ein Key Player für mich. Er ist derjenige, der das Außenverteidigerspiel sehr offensiv gestaltet. Er kann echt eine Wucht sein, die Linie hoch und runter zu rennen. Er ist super zweikampfstark!"Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=bjJUSXpNZFJRNXhZYzZwQXVtUXpEMm53NTFqUFMxVXBxd2hPYTRqTDkvUT0=Schweiz - Algerien 2:0Souveräne Nummer der Schweizer! Im Duell mit ihrem langjährigen Trainer Vladimir Petkovic ist es - wieder einmal - Johan Manzambi vom SC Freiburg, der den Unterschied macht: mit einem feinen Dribbling bis an die Grundlinie als Vorlage für Breel Embolos Führungstreffer in der 10. Minute. Von Algeriens Offensive kommt in der Folge nur sehr wenig. Sekunden nach Wiederanpfiff zur 2. Halbzeit kann die Defensive der Nordafrikaner nur unzureichend klären - Dan Ndoye bedankt sich und stellt auf 2:0 (46.). Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk: Damit ist die Schweiz die erste Mannschaft, die bei einer WM in aufeinanderfolgenden Spielen in der ersten Minute der 2. Halbzeit trifft. Bereits gegen Kanada hatte Ruben Vargas für die Schweiz gleich nach Wiederanpfiff zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen. Für das Achtelfinale können die Schweizer direkt in Vancouver bleiben: Kommenden Dienstag steht ihr Duell mit Kolumbien oder Ghana an - live ab 21.20 Uhr live bei MagentaTV.Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Freitag, 03.07.2026ab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 18.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Australien - Ägyptenab 19.50 Uhr: Sechzehntelfinale Australien - Ägyptenab 23.20 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Argentinien - Kap VerdeEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Sechzehntelfinale Argentinien - Kap VerdeSamstag, 04.07.2026ab 02.50 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghanaab 03.20 Uhr: Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghanaab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Achtelfinale Kanada - Marokkoab 18.50 Uhr: Achtelfinale Kanada - Marokkoab 22.20 Uhr: Vorberichte Achtelfinale Paraguay - Frankreichab 22.50 Uhr: Achtelfinale Paraguay - FrankreichSonntag, 05.07.2026ab 20.30 Uhr: Vorberichte Achtelfinale Brasilien - Norwegenab 21.50 Uhr: Achtelfinale Brasilien - NorwegenDie exklusiven Sechzehntelfinals in der Übersicht04.07.2026: Argentinien - Kap Verde (Anstoß 00:00 Uhr)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6307355