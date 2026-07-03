Die USA geben mit ihren Techriesen den Ton an den Börsen an - und mit dem KI-Boom wächst ihre Macht. Deutschland fällt bei den 100 wertvollsten Börsenkonzernen zurück. Einige Firmen holen aber auf. Die USA dominieren mit dem KI-Boom die Riege der wertvollsten Börsenkonzerne der Welt - und Deutschland fällt zurück. Nur Siemens schafft es nach einer Studie der Beratungsgesellschaft EY in die Liste der Top 100 der teuersten Börsenunternehmen. Der Münchner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n