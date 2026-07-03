DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Während Investoren mit Risk-on am Aktienmarkt unterwegs sind, geht es für Anleihen einen Stock tiefer. Der September-Kontrakt verliert 18 Ticks auf 126,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,92 Prozent und das -tief bei 126,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.967 Kontrakte. Der Bobl-Future verliert 9 Ticks auf 115,25 Prozent. Die jüngsten Inflationszahlen in Europa und die Arbeitsmarktdaten in den USA lieferten Dämpfer für die Zinsperspektiven dies wie jenseits des Atlantiks.

Ein weiterer Erhöhungsschritt der EZB ist den Marktstrategen der Helaba zufolge erst für das Frühjahr 2027 vollständig eingepreist und darüber hinaus werde kaum noch auf höhere Zinsen gewettet. Bezüglich der Fed sei eine Zinserhöhung inzwischen per Dezember eskomptiert. Angesichts des vorgezogenen Feiertages in den USA und einem Datenkalender, der kaum relevante Einträge aufweist, werde zum Wochenschluss nicht mit weiteren entscheidenden Impulsen für die beiderseitigen Zinserwartungen gerechnet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.